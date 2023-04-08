Спаллетти: Только счастливые тренеры располагают такими игроками, как я

Коуч "Наполи" Лучано Спаллетти прокомментировал победу своего клуба в матче с "Лечче" (2:1) в Серии А.

"Мне повезло иметь дело с игроками, которые умеют оценивать своё поведение во время игры. Капитанская повязка действительно помогла предоставить ещё больше ответственности Ди Лоренцо. Прекрасно видеть, как он ведёт себя как на поле, так и в раздевалке. Только счастливые тренеры располагают такими игроками, Джованни заслуживает всего лучшего.

Трудно играть с "Лечче" на их стадионе. Они показали хорошие результаты против всех топ-клубов. Это хорошо организованная команда, которая выкладывается на максимум в важных матчах. У нас было несколько игроков, которые ещё не набрали форму. Но такой результат даёт ощущение покоя для подготовки к следующим матчам.

Осимхен хочет играть каждый матч. Но есть ситуации, которые следует оценивать тщательно. Он очень рисковал получить серьёзную травму и выбыть до конца сезона. Врачи были правы, заставив его взять отдых. Посмотрим, как будут реагировать его мышцы на увеличение нагрузки. Потому что он занимался пока лишь беговой работой.

Без Виктора нам тяжело, потому что он имеет особую способность вбегать в свободное пространство, добавляет физическую силу, может собрать на себе всех соперников, создав пространство для товарищей по команде", - сказал тренер.