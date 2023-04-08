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Сказка о росонери, которые не смогли. Милан – Эмполи 0:0. Обзор матча
Подопечные Пиоли нанесли 23 удара по чужим воротам. Гости били всего дважды
Getty Images/Global Images Ukraine
Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" пытался победить "Эмполи". За 90 минут росонери создали себе несколько шансов, однако ни один из них не смогли легально реализовать. Лишь на 88-й минуте Оливье Жиру забил гол, хозяева отпраздновали, однако затем арбитры зафиксировали игру рукой от француза.
Чемпионат Италии, 29-й тур
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