Сказка о росонери, которые не смогли. Милан – Эмполи 0:0. Обзор матча

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 29-го тура итальянской Серии А, в котором "Милан" пытался победить "Эмполи". За 90 минут росонери создали себе несколько шансов, однако ни один из них не смогли легально реализовать. Лишь на 88-й минуте Оливье Жиру забил гол, хозяева отпраздновали, однако затем арбитры зафиксировали игру рукой от француза.

Чемпионат Италии, 29-й тур

"Милан" - "Эмполи" 0:0