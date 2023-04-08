Серия А. Удинезе побеждает дома лишь миланских грандов

Серия А. 29-й тур

Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Монца" 2:2

Голы: Ловрич 18, Бету 90+1 (пен.) - Кольпани 48, Ровелла 56

О том, что "Удинезе" осенью называли сенсацией сезона, вспомнили после впечатляющей победы над "Миланом" в марте. Однако сразу после нее, в апреле, он влетел в гостях "Болонье" (0:3) и начинал 29-й тур вне Топ-10. Да и дома победы над "Интером" и "Миланом" разделили восемь матчей без них, почти все - против гораздо более слабых соперников. Против "Монцы", набравшей лишь пять очков в шести предыдущих турах, нужно было ломать традицию.

На протяжении почти всего матча "Монца" владела мячом примерно в два раза чаще. Но к 30-ой минуте уступала по ударам по воротам со счетом 0:8. А по голам - 0:1. Уолас пасом вразрез вывел Ловрича. Также далее Ди Грегорио пришлось тащить два опасных удара автора гола. Впрочем, в концовке тайма уже Сильвестри вступил в игру, отбивая ногой удар Кольпани. А в начале второго тайма тот же Кольпани замкнул прострел Аугусто после прорыва того слева.

Вскоре Ровелла забил с прострела Сенси уже справа во время контратаки. Первый гол арендованного у "Ювентуса" в Серии А. После чего "Монца" четко удерживала преимущество без проблем у своих ворот. Тем не менее, удержать не смогла. Вышедший на замену форвард Петанья столкнулся с также вышедшим на замену форвардом Несторовски, и Бету реализовал пенальти.

"Удинезе" проявил характер и временно вернулся в Топ-10, но вряд ли может быть доволен таким результатом. Дома команды, стоящие ниже тебя в турнирной таблице, нужно побеждать, если хочешь занять приличные места. А игроки и тренеры "Монцы" перед матчем заявляли, что хотят порадовать владельца клуба Сильвио Берлускони, находящегося в больнице, но им немного не хватило до полной радости.