Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Серия А. Удинезе побеждает дома лишь миланских грандов
Отчеты о матчах субботы
Фото: mondocalcionews.it / Автор неизвестен
Серия А. 29-й тур
Удине. "Дачия Арена"
"Удинезе" - "Монца" 2:2
Голы: Ловрич 18, Бету 90+1 (пен.) - Кольпани 48, Ровелла 56
О том, что "Удинезе" осенью называли сенсацией сезона, вспомнили после впечатляющей победы над "Миланом" в марте. Однако сразу после нее, в апреле, он влетел в гостях "Болонье" (0:3) и начинал 29-й тур вне Топ-10. Да и дома победы над "Интером" и "Миланом" разделили восемь матчей без них, почти все - против гораздо более слабых соперников. Против "Монцы", набравшей лишь пять очков в шести предыдущих турах, нужно было ломать традицию.
На протяжении почти всего матча "Монца" владела мячом примерно в два раза чаще. Но к 30-ой минуте уступала по ударам по воротам со счетом 0:8. А по голам - 0:1. Уолас пасом вразрез вывел Ловрича. Также далее Ди Грегорио пришлось тащить два опасных удара автора гола. Впрочем, в концовке тайма уже Сильвестри вступил в игру, отбивая ногой удар Кольпани. А в начале второго тайма тот же Кольпани замкнул прострел Аугусто после прорыва того слева.
Вскоре Ровелла забил с прострела Сенси уже справа во время контратаки. Первый гол арендованного у "Ювентуса" в Серии А. После чего "Монца" четко удерживала преимущество без проблем у своих ворот. Тем не менее, удержать не смогла. Вышедший на замену форвард Петанья столкнулся с также вышедшим на замену форвардом Несторовски, и Бету реализовал пенальти.
"Удинезе" проявил характер и временно вернулся в Топ-10, но вряд ли может быть доволен таким результатом. Дома команды, стоящие ниже тебя в турнирной таблице, нужно побеждать, если хочешь занять приличные места. А игроки и тренеры "Монцы" перед матчем заявляли, что хотят порадовать владельца клуба Сильвио Берлускони, находящегося в больнице, но им немного не хватило до полной радости.
Популярное сейчас
- Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
- Динамо - Минай: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Еще более полутысячи ликвидированных. Генштаб обновил данные о потерях россиян на войне
- Итальянские СМИ предполагают, что Арсенал может обменять Зинченко в Милан
- Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
Новости по теме
- 01:15 Прогнозы на футбол Саутгемптон – Манчестер Сити. Анонс и прогноз матча АПЛ на 08.04.23
- 00:59 Прогнозы на футбол Манчестер Юнайтед - Эвертон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 08.04.2023
- 14:14 Прогнозы на футбол Камбэк Лэмпарда. Вулверхэмптон – Челси. Анонс и прогноз матча 30-го тура АПЛ на 08.04.2023