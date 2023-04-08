Серия А. Болонья уверенно переигрывает Аталанту в гостях

Серия А. 29-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 0:2

Голы: Сансоне 49, Орсолини 87

"Аталанта": Муссо, Джимсити, Паломино, Скальвини (Демираль 52), Дзаппакоста (Муриэль 79), Де Роон, Эдерсон, Меле, Пашалич (Бога 24), Хойлунд, Лукман (Сапата 52)

"Болонья": Скорупски, Пош, Сумаро, Лукуми, Кирьякопулос, Фергюсон, Схутен, Моро (Медель 84), Сориано (Орсолино 46), Сансоне (Домингес 56), Барроу (Зиркзее 56)

Предупреждения: Дзаппакоста 11, Паломино 68, Джимсити 70 - Лукуми 61, Орсолини 81

После одного очка в четырех матчах в "Аталанте" уже смотрели лишь вниз, говорили о борьбе с "Болоньей", "Удинезе", "Торино". Однако затем глупости команд из столицы Ломбардии вернули команду из провинции этой провинции в борьбу за место в Топ-4. Впрочем, не благодаря игре "Богини". Она сама "Эмполи" дожала лишь в концовке, против "Кремонезе" чуть не потеряла победу в добавленное время. А сегодня проблемы были ожидаемы.

О "Болонье" сейчас немало говорят. После победы над "Интером", ничьей с "Лацио", разгрома "Удинезе". Ее тренер Тьяго Мотта называется в качестве летних кандидатов на пост главного в "Интере" и даже в "Пари Сен-Жермен". Сегодня она также начала мощно. В первые полчаса владела мячом 64 процента времени, и вправду выглядела качественнее и агрессивнее соперника. Было заметно, что "Аталанта" не в лучшей форме.

Гости выманили Муссо из ворот и чуть не забили ему. Затем Кирьякопулос закручивал, и Хуану пришлось тащить. Правда, на 30-ой минуте состоялся наиболее опасный момент в первом тайме. И создали его хозяева. Хойлунд прорвался к вратарю. Скорупски спас, Расмус добил в Сумаро, а Дзаппакоста головой - в успевшего подняться и вновь броситься вратаря. После чего доминирование перешло к "Аталанте".

Второй тайм вновь "Болонья" начала лучше. Все думали, что совершенно свободный Сансоне в офсайде после паса Барроу. На всякий случай Никола закрутил мяч в ворота, и оказалось, что вне игры он не был. И после этого "россоблу" не закрывались в обороне. Пытались держать мяч, а также прорываться на дриблинге. На редкий момент соперника (удар Хойлунда головой) ответили мощным ударом Кирьякопулоса. Вновь Муссо отбил.

На 80-ой минуте Зиркзее в который раз прорвался на дриблинге. Пробил во вратаря, а Орсолини добил уже из офсайда. А на 87-ой уже нигде никакого офсайда не было. Длинный пас из центра поля на правый фланг, Орсолини пробежал, сместился в центр, раскрутил защитника и положил мяч в угол. И лишь на последних секундах Скорупски пришлось в полете тащить пушечный удар Муриэля.

Мотта переигрывает своего учителя Джан Пьеро Гасперини в одни ворота и подтверждает претензии на пост тренера Топ-команды. "Болонья" сегодня выглядела просто более сильной, более натренированной, командой с планом и желанием. А "Аталанта", если продолжит так играть, должна вернуться к мыслям о борьбе с командой Мотты в турнирной таблице, а не думать о Топ-4.