Лацио - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в матче Серии А встретятся "Лацио" Маурицио Сарри и "Ювентус" Массимилиано Аллегри. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени в Риме.

"Орлы" весьма неожиданно прыгнули на вторую строчку в турнирной таблице. Бьянконери же, несмотря на снятие пятнадцати очков, продолжают борьбу за еврокубки. В матче первого круга Ювентус победил со счётом 3:0. Дважды забил Кин и один раз Милик.