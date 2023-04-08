  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Лацио - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лацио - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
(1 голосов)

Команда Аллегри попытается набрать очередные три очка

Лацио - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня в матче Серии А встретятся "Лацио" Маурицио Сарри и "Ювентус" Массимилиано Аллегри. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени в Риме.

"Орлы" весьма неожиданно прыгнули на вторую строчку в турнирной таблице. Бьянконери же, несмотря на снятие пятнадцати очков, продолжают борьбу за еврокубки. В матче первого круга Ювентус победил со счётом 3:0. Дважды забил Кин и один раз Милик.

По теме
yellow-arrow
Чья текущая форма круче? Текстовая трансляция матча Лацио – Ювентус
yellow-arrow
Серия А. Типичная победа Ромы, домашнее поражение Аталанты
yellow-arrow
Аталанта – Болонья 0:2. Обзор матча и видео голов
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Серия А Лацио (Рим) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде