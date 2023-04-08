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Лацио - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Аллегри попытается набрать очередные три очка
Сегодня в матче Серии А встретятся "Лацио" Маурицио Сарри и "Ювентус" Массимилиано Аллегри. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени в Риме.
"Орлы" весьма неожиданно прыгнули на вторую строчку в турнирной таблице. Бьянконери же, несмотря на снятие пятнадцати очков, продолжают борьбу за еврокубки. В матче первого круга Ювентус победил со счётом 3:0. Дважды забил Кин и один раз Милик.
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