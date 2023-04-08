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Аталанта – Болонья 0:2. Обзор матча и видео голов
Аталанта - Болонья ⋉ 0:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Аталанта" проводит невнятный сезон, но до сих пор претендует на зону Лиги чемпионов. Хотя такие поражения, как сегодня от "Болоньи" точно не добавляют уверенности в будущем. Команда Тьягу Мотты, в свою очередь, тоже смотрит вверх и мечтает о еврокубках. Ничего невозможного в этой мечте нет.
Смотрите, как происходили события на поле в матче 29-го тура Серии А – в видеообзоре.
Серия А. 29-й тур
Бергамо. "Гевисс Стадиум"
"Аталанта" - "Болонья" 0:2
Голы: Сансоне 49, Орсолини 87
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