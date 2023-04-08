Аталанта – Болонья 0:2. Обзор матча и видео голов

"Аталанта" проводит невнятный сезон, но до сих пор претендует на зону Лиги чемпионов. Хотя такие поражения, как сегодня от "Болоньи" точно не добавляют уверенности в будущем. Команда Тьягу Мотты, в свою очередь, тоже смотрит вверх и мечтает о еврокубках. Ничего невозможного в этой мечте нет.

Смотрите, как происходили события на поле в матче 29-го тура Серии А – в видеообзоре.

Серия А. 29-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Болонья" 0:2

Голы: Сансоне 49, Орсолини 87