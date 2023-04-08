Торино - Рома 0:1. Обзор матча, видео гола

Для "Ромы" это был очень важный матч в контексте борьбы за топ-5. И римляне выдержали напряжение, хотя ради победы пришлось изрядно поработать. Единственный гол пришел с пенальти, но это тот случай, когда для победителя важен только результат.

Смотрите, как "Рома" победила "Торино", в видеообзоре матча.

Турин. "Олимпико Гранде Торино"

"Торино" - "Рома" 0:1

Гол: Дибала 8 (пен.)