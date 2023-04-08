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Торино - Рома 0:1. Обзор матча, видео гола

Италия
(1 голосов)

Торино - Рома ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ Счет матча ⋙ 08.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Торино - Рома 0:1. Обзор матча, видео гола

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Для "Ромы" это был очень важный матч в контексте борьбы за топ-5. И римляне выдержали напряжение, хотя ради победы пришлось изрядно поработать. Единственный гол пришел с пенальти, но это тот случай, когда для победителя важен только результат.

Смотрите, как "Рома" победила "Торино", в видеообзоре матча.

Турин. "Олимпико Гранде Торино"
"Торино" - "Рома" 0:1
Гол: Дибала 8 (пен.)

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В статье: Рома (Рим) Торино (Турин)
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