Серия А. Лацио - Ювентус 2:1. Юве Рим противопоказан

Серия А. 29-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Ювентус" 2:1

Голы: С. Милинкович-Савич 38, Дзакканьи 53 - Рабио 42

"Лацио": Проведель, Марушич, Казале, А. Романьоли, Хюсай, Катальди (Весино 70), С. Милинкович-Савич, Луис Альберто, Фелипе Андерсон, Иммобиле (Педро 65), Дзакканьи (Башич 84)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бремер, Сандро, Куадрадо (Данило 70), Локателли (Паредес 63), Фаджоли (Миретти 86), Рабио, Костич (Кьеза 63), Влахович (Милик 63), Ди Мария

Предупреждения: Проведель 78, С. Милинкович-Савич 86 - Сандро 45, Локателли 45+2, Куадрадо 51, Миретти 90+4

Главный арбитр: Марко Ди Белло

Массимилиано Аллегри говорил о "матче за второе место". По набранным на поле очкам "Лацио" и "Ювентус" и вправду на 2-3 местах, и "орлы" желали доказать, что достойны второго без разговоров о снятых очках. Обе подошли к матчу с мощными сериями - пять побед и ничья без пропущенных в шести турах у римлян, семь побед и поражение в восьми у туринцев. Поражение состоялось как раз в Риме, от "Ромы". Выходит, в столицу "Юве" лучше не ездить.

В первом тайме хозяева практически вынесли гостей в одни ворота. Красноречива статистика пасов в атакующей трети поля - 105:33. "Лацио" давил, перехватывал, осадил штрафную, играя в сумасшедшем темпе. Со всем этим "Ювентус" справлялся с большим трудом. Хотя следует заметить, что позволял, вообще-то, мало ударов по воротам и еще меньше опасных моментов. Иммобиле пробивал слета, но Щенсны отбил. А так защитники блокировали.

Тем не менее, гол "лациале" нашли. Заброс Дзакканьи, Милинкович-Савич принимает и бьет мимо Щенсны. В "Ювентусе" бурно протестовали, поскольку перед получением мяча серб возложил руки на Алекса Сандро. Момент сомнительный. Но толчка там не было, а бразилец прыжком еще и изобразил подстреленного лебедя, чем явно вызвал антагонизм у судейской бригады.

"Бьянконери" отыгрались очень быстро. Во время бардака после подачи углового Проведель, уже падая в ворота, вытащил удар Бремера, но Рабио все же сумел затолкать. Хорошо они начали и второй тайм. Но были пойманы на быстрой красивейшей атаке. Фелипе Андерсон прорвался справа, прострелил, Луис Альберто продолжил левее пяткой, а Дзакканьи замкнул.

Игра продолжалась в бешеном темпе. Вначале при преимуществе "Лацио", затем "Ювентус" уже начал перехватывать. Концовка матча осталась за ним. Но вот точности и опасных моментов обеим командам не хватало. В принципе, на протяжении всего матча. Фаджоли слета пробил неточно, Ди Мария попадал в защитника. Проведель вытащил удар головой Милика в упор.

"Лацио" прерывает серию из семи матчей без побед над "Ювентусом", продолжает свою общую серию, закрепляется на втором месте с преимуществом в пять очков над третьим. Он уж точно умеет выигрывать Топ-матчи. За последние 2.5 месяца переиграл "Милан", "Рому", "Наполи" и теперь "Ювентус". Он сегодня выглядел более цельной, организованной, более сильной командой. Работа лучшего тренера марта в лиге Маурицио Сарри отлично видна.