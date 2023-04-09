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Президент Наполи отказался продать клуб за 2,5 миллиарда евро

Италия
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Он считает команду чем-то большим, чем просто актив

Президент Наполи отказался продать клуб за 2,5 миллиарда евро

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, насколько важен для него неаполитанский клуб.

"Я даже не хочу знать, сколько стоит мой "Наполи". Это семейная игрушка, и я не думаю о ее продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого. Покупать клуб АПЛ или что?

Я наполетано, мне хорошо с "Наполи", и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался", – сказал президент.

Как известно, Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году. Тогда клуб выступал в Серии С.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Серия А Наполи (Неаполь)
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Источник:
Italian Football

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