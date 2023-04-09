Президент Наполи отказался продать клуб за 2,5 миллиарда евро

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, насколько важен для него неаполитанский клуб.

"Я даже не хочу знать, сколько стоит мой "Наполи". Это семейная игрушка, и я не думаю о ее продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого. Покупать клуб АПЛ или что?

Я наполетано, мне хорошо с "Наполи", и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался", – сказал президент.