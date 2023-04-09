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Президент Наполи отказался продать клуб за 2,5 миллиарда евро
Он считает команду чем-то большим, чем просто актив
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, насколько важен для него неаполитанский клуб.
"Я даже не хочу знать, сколько стоит мой "Наполи". Это семейная игрушка, и я не думаю о ее продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого. Покупать клуб АПЛ или что?
Я наполетано, мне хорошо с "Наполи", и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда евро, но я отказался", – сказал президент.
Как известно, Де Лаурентис приобрел "Наполи" в 2004 году. Тогда клуб выступал в Серии С.
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