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Сарри: В Серии А Лацио - стабильная команда. Неудачи у нас в еврокубках

Италия
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Коуч понимает проблему и стремится ее решить

Сарри: В Серии А Лацио - стабильная команда. Неудачи у нас в еврокубках

ANSA

Новина українською

Наставник "Лацио" Маурицио Сарри прокомментировал победу над "Ювентусом" (2:1) в Серии А.

"Горжусь отношением команды. Стабильность, которой мы достигли несколько месяцев назад на тренировках, понемногу начинает проникать в ситуации во время матчей. Команда играет с другой искрой, агрессией и уверенностью, она всегда в игре - это меня радует.

Честно говоря, у меня издалека создалось впечатление, что арбитр мог дать свисток в эпизоде с Милинковичем-Савичем и Сандро. У меня также создалось впечатление, что мы доигрывали матч с парой лишних игроков "Ювентуса", потому что они должны были остаться в девять.

Риск против "Ювентуса" заключается в игре в медленном темпе, поскольку они имеют такой способ убаюкивать вас ошибочным ощущением безопасности. Мы всю неделю говорили об этом, чтобы быть готовыми. Наш темп в первые 60 минут особенно заставил туринцев сражаться.

В Серии А "Лацио" - стабильная команда. Неудачи у нас, как правило, в еврокубках. Единственный способ увидеть, действительно ли мы улучшили менталитет – побеждать каждые три дня. Иногда впечатление, будто мы набрали много очков, иногда – мало. Есть еще 27 очков, которые можно набрать. Сейчас нелегко сократить отставание от "Наполи", как это было несколько недель назад", - сказал Сарри.

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Наполи (Неаполь) Маурицио Сарри
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Источник:
Сайт Ди Марцио

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