Второе и шестое места выделяются, борьба против вылета возгорается. Итоги 29-го тура Серии А

Салернитана - Интер 1:1

Лечче - Наполи 1:2

Милан - Эмполи 0:0

Удинезе - Монца 2:2

Фиорентина - Специя 1:1

Аталанта - Болонья 0:2

Сампдория - Кремонезе 2:3

Эллас Верона - Сассуоло 2:1

Торино - Рома 0:1

Лацио - Ювентус 2:1

29-й тур Серии А получился спрессованным из-за Пасхи. И от этого ещё более эмоциональным и интригующим. Город Милан по-прежнему штормит, прорыв "Ювентуса" остановлен, "Наполи" реабилитировался за 0:4, четко видна вторая команда лиги, четко видна и шестая. Ну а матчи в борьбе против вылета и вовсе получились сумасшедшими.

"Лацио" - "Ювентус"

Удался ли центральный матч тура? Скорости были сумасшедшими, эмоции на поле, на скамьях запасных и на трибунах зашкаливали, к судьям вопросы имелись по первому голу. Удовольствие от просмотра все точно должны были получить. С другой стороны, качества не хватало. Банально не хватало ударов по воротам (20 по такой игре - очень мало). Первый гол, возможно, забит с нарушением правил, второй затолкали с углового.

Вначале о первом голе. Сергей Милинкович-Савич возложил руки на Бремера, но не толкал, а тот, взмахивая руками, прыгал от него и изображал подстреленную птицу. Эта театральная реакция, похоже, отпугнула арбитров. Но момент неоднозначный. Большинство голосов в прессе все-таки признавали фол, и даже наставник "Лацио" Маурицио Сарри согласился с этим. Да и сам Милинкович-Савич поначалу не праздновал, а смотрел на арбитра.

Как бы то ни было, "Лацио" прервал серию из семи матчей без побед над "Ювентусом" заслуженно. Он просто выглядел более сильной, более собранной, более смелой командой, знающей, что делает. Первый тайм выиграл вчистую, замучив соперника прессингом и прижав его к воротам Щенсны. Пусть и создал мало. Второй начал замечательным голом, который, как заявил автор Маттиа Дзакканьи, наигрывался на тренировках. Выдержал непростую концовку.

Адриен Рабио даже назвал первый тайм своего "Ювентуса" "позорным". "Мы были неуклюжими, теряли мячи и не выигрывали единоборства. Во втором тайме мы добавили, но это не было так сложно, учитывая первый". Ассистент не приехавшего в Рим из-за болезни Массимилиано Аллегри Маурицио Ландуччи согласился, особенно насчет единоборств. Правда, заявил также, что во втором тайме команда играла гораздо лучше и заслужила забить и сыграть вничью.

Ну а Сарри ожидаемо остался очень доволен. "Я горд отношением игроков. Стабильность с тренировок начинает просачиваться в ситуации во время матчей. Мы играем с другой искрой, агрессией и уверенностью в себе, всегда в игре. Риск против "Ювентуса" играть медленно, поскольку они завлекают тебя в фальшивое ощущение безопасности. Мы говорили об этом всю неделю, и наш темп заставлял их страдать, особенно в первые 60 минут".

Команда Сарри выиграла очередной Топ-матч (после "Милана", "Ромы" и "Наполи"), в целом в последних семи турах набрала 19 очков и закрепилась на втором месте. Аллегри говорил о битве за второе место, напоминая о снятых очках у его команды. Что ж, ему доказали, кто второй. А команда Массимилиано в Топ-матчах в последнее время не блещет. 1:5 в Неаполе, 0:1 от "Ромы", потеря победы над "Интером" в Кубке во вторник. Это должно её беспокоить.

"Милан" и "Интер"

Болельщики "Милана" и достаточно опытные журналисты вовсе не удивились, что после 4:0 в Неаполе сразу же пришёл 0:0 дома против команды, которая еще тур назад в таблице второго круга занимала последнее место. Таковы "россонери". Крайне нестабильны, с низким запасом прочности. Особенно - от запасных. В девятый раз в сезоне произведены пять замен в стартовом составе по сравнению с предыдущим туром, в пятый раз нет победы после такого.

Наибольшая порция критики досталась именно дублерам Ориги и Ребичу. Первого даже освистали собственные болельщики. При них на поле, несмотря на 70 процентов владения мячом, доминирование "Милана" просто не чувствовалось. Потому что не было ни скорости, ни опасных моментов. Просто бесполезное перекатывание мяча. А лидеров Леау и Жиру Стефано Пиоли бросил в бой слишком поздно, на 70-ой минуте, и тогда тяжёлое давление "Эмполи" сумел выдержать.

Сам Пиоли признал неудачный первый тайм. Но считает, что интенсивности и давления во втором было достаточно. Не считает, что команда играла как в ужасных январе и марте. Очень доволен доминированием и перекрытием обороны, позволившей лишь два удара по воротам (рекорд последних 18-ти лет). Да и в атаке "мяч просто не хотел залетать". Но на самом деле лишь четыре из 23-ех ударов попали в створ, и вратарь соперника не работал тяжело.

"Милан" потерял уже 16 очков против команд, которые сейчас вне Топ-10.

У "Интера" получилось ещё круче. 25 ударов по воротам, из них 11 - в створ. Причём десять ударов в створ были нанесены из пределов штрафной площадки. Плюс ещё попадания в стойку и перекладину. Ранний гол, который должен был снять напряжение, раскрепостить, но запоротые моменты, очередной голкипер соперника, ставший героем матча (на этот раз Гильермо Очоа), потеря инициативы в середине второго тайма и пропущенный на 90-ой минуте со срезавшегося навеса.

Симоне Индзаги не знал, чем объяснить потерю очков, кроме одной "ужасной ошибки". "Мы не забили второй гол". Игрой он доволен абсолютно. "Интер" и вправду создал много. Но ведь не впервые он упускает матчи из-за неумения реализовать. Гол Гозенса стал единственным с игры за последние 575 минут. А после него "нерадзурри" не пошли добивать, а взяли паузу. С середины второго тайма они уж слишком сидели на своём 1:0, за что и поплатились.

"Интер" не выиграл шесть последних матчей во всех турнирах. Его худшая серия с февраля 2018-го года.

"Аталанта"

Если миланские команды не реализуют свой потенциал, то у "Аталанты", похоже, этого потенциала и нет. Она просто недостаточно сильна для борьбы с "Интером", "Миланом", "Лацио", "Ромой". Похоже, шестое место - максимум для нее, да и то благодаря снятию 15-ти очков с "Ювентуса". В принципе, об этом Джан Пьеро Гасперини и говорит в последнее время, заявляя, что пора смотреть вниз, на "Болонью" и "Удинезе" и готовиться к борьбе с ними.

В субботу мы это увидели. Если трудные победы над "Эмполи" и "Кремонезе" немного обманули, то "Болонья" опустила с небес на землю. Она просто выглядела более организованной, натренированной, более свежей. Тьяго Мотта доказал свою кандидатуру для Топ-клубов летом, о которой говорят. А команда его учителя Гасперини выглядит морально уставшей. Дорогу молодым?

Гасперини говорил о хорошей игре в первом тайме (на самом деле лишь в последние его 15 минут), о потерях Коопмейнерса и Пашалича, что ударило по комбинационной игре, об усилении середняков в целом. Действительно, та же "Болонья" в последние недели отбирала очки у "Лацио", переигрывала "Интер". В принципе, потому та же "Аталанта" всего в четырех очках позади четвертого места. Но ощущения гораздо более пессимистичные.

"Рома"

Насчёт "Ромы" в плане игры в атаке ощущения точно такие же. Там просто нет ничего. Стандартные положения, удары головой, какие-то грубые ошибки соперника - и не более того. Смотреть матчи римлян, особенно когда им удаётся рано открыть счёт, совершенно не хочется. Так было и в Турине в субботу. Ранний пенальти - и совершенно неудобоваримая игра обеих команд далее. В итоге 1:1 по ударам в створ ворот, 9:7 - по воротам вообще.

Разница в умении "Ромы" обороняться и держать удар. "Торино" пытался давить, пытался играть быстро. Но его четко и без особых усилий останавливали. Его также удивили с Пауло Дибалой в роли "фальшивой девятки". Это явно помогло римлянам играть компактнее и больше и лучше двигаться.

Жозе Моуриньо заявил после матча: "Ты побеждаешь, когда забиваешь на один гол больше, чем твой соперник. Между 1:0 и 5:4 нет никакой разницы. Цель в спорте - победить. Используя свои преимущества и прикрывая свои недостатки. У нас короткий состав и мы в четвертьфинале Лиги Европы, состав которого выглядит как Лига Чемпионов".

"Наполи"

Вот потому "Наполи" и выиграет чемпионат. "Милан" и "Интер" выдают кучу ударов по воротам, но не побеждают. Неаполитанцы выдают лишь девять (даже меньше, чем "Лечче"), играют откровенно плохо, но добывают гостевую победу. После 0:4 всегда тяжело, тем более, когда вскоре ожидает матч Лиги Чемпионов против той же команды. Вряд ли стоило ожидать хорошую игру в Лечче от подопечных Лучано Спаллетти. Но они свое сделали. И будут чемпионами.

"Лечче", у которого в резюме в 2023-ем году победы над "Лацио" и "Аталантой" и ничьи с "Миланом" и "Ромой", проиграл уже свой шестой матч подряд. Из-за одного и того же - дикой наивности. Играл он смело, агрессивно, попадал в перекладину. Спаллетти признал сложность игры для "Наполи". Но аутсайдер пропускал с навеса центрального защитника и удара головой правого, с автогола. И теперь зона вылета слишком близка.

Седьмая гостевая победа "Наполи" в лиге подряд - рекорд клуба.

Другие

Лишь "Болонья" подтвердила слова Гасперини. "Торино" не хватило резкости и хотя бы какой-нибудь мысли в атаке.

"Удинезе" в первом домашнем матче после громкой победы над "Миланом" еле спасся от "Монцы". "Сассуоло" после четырех побед и ничьей выносил "Верону" из зоны вылета 70 минут, но умудрился забить лишь один и пропустить на 83-ей и 95-ой минутах. Еще и из-за подарка своего вратаря сопернику на последних секундах матча.

Даже "Фиорентина" подвела. Уж от нее после девяти побед подряд, после пяти побед подряд в лиге, ожидали вынести дома "Специю". Но в пятницу она вернулась к осенней игре - много владения мячом и атак, но мало ударов, совсем мало опасных моментов и почти нет голов. Еще и пропустила с ассиста вратаря соперников и чуть не пропустила в концовке с выхода двух на вратаря. Можно простить из-за усталости после Кубка Италии в среду?

В борьбе против вылета тур как раз получился неимоверно веселым. "Специя" отыграла очень солидно во Флоренции, чуть не победила. Она не проиграла уже в пятом из шести последних туров. Но ей тур в минус. Как и "Салернитане", чудом спасшейся на 90-ой минуте и не проигравшей в шестом туре подряд. Из-за победы "Вероны". И немного из-за "Кремонезе", вернувшегося в гостях с 1:2 на 3:2 после 84-ой минуты.

Виктор Коваленко не попал в заявку "Специи" из-за очередной травмы.

Лучший игрок тура - Маттиа Дзакканьи ("Лацио"). Гол и ассист в Топ-матче

Прорыв тура - "Эллас Верона". Борьба против вылета зажглась с новой силой

Разочарование тура - "Аталанта". В лучшем случае готова к шестому месту

Лучший вратарь тура - Гильермо Очоа ("Салернитана"). Вновь включил режим осьминога

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Болонья"). Его команда победила даже легко

1 Наполі 29 24 2 3 74 2 Лаціо 29 17 7 5 58 3 Рома 29 16 5 8 53 4 Мілан 29 15 7 7 52 5 Інтер 29 16 3 10 51 6 Аталанта 29 14 6 9 48 7 Ювентус 29 18 5 6 44 8 Болонья 29 12 7 10 43 9 Фіорентина 29 11 8 10 41 10 Удінезе 29 9 12 8 39 11 Торіно 29 10 8 11 38 12 Сассуоло 29 10 7 12 37 13 Монца 29 9 8 12 35 14 Емполі 29 7 11 11 32 15 Салернітана 29 6 11 12 29 16 Лечче 29 6 9 14 27 17 Спеція 29 5 11 13 26 18 Еллас Верона 29 5 7 17 22 19 Кремонезе 29 2 10 17 16 20 Сампдорія 29 3 6 20 15

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine, ANSA