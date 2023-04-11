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Индзаги о матче с Бенфикой: Это будет игра с моментами, они хотят забрать мяч, но не зациклены на прессинге

Италия
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Португальцы фавориты в этой паре

Индзаги о матче с Бенфикой: Это будет игра с моментами, они хотят забрать мяч, но не зациклены на прессинге

Фото: twitter.com/Inter

Новина українською

Главный тренер "Интера" Симоне Индзаги высказался о предстоящей встрече с "Бенфикой" в 1/4 финала Лиги чемпионов. Матч пройдет во вторник, 11-го апреля, в 22:00.

"Бенфика" и "Порту" из Португалии. Это будет игра с моментами, они хотят забрать мяч, но не зациклены на прессинге. Нам понадобится голова и сердце. Мы всегда вкладываем в это душу, но голова очень важна. В последних играх были эпизоды, о которых мы не должны думать.

Это отличная, качественная команда с техничными игроками. Все они хорошо занимают свои места, много бегают: у них все хорошо, за сезон они проиграли две игры. Мы должны хорошо играть в нашу игру. Они потеряли Энцо Фернандеса, но сразу же восстановились", – сказал тренер.

Отметим, что у "Бенфики" всего 2 поражения в этом сезоне в чемпионате. Также клуб не проигрывал в Лиге чемпионов, сыграв лишь дважды вничью с "ПСЖ".

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Лига чемпионов Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
inter.it

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