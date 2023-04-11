Додо: В Италии очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине

Экс-игрок "Шахтера" Додо, который сейчас защищает цвета " Фиорентины ", в интервью местной прессе сравнил болельщиков в Италии и Украине.

"Так как я попал в клуб бразильской Серии А, в возрасте 14 лет, я пообещал себе, что через несколько лет я буду играть в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Здесь очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине. Это среда похожа на бразильскую. Мне пишут в соцсетях, что придает сил для хорошей игры.

Я жду, когда забью гол, чтобы услышать, как мое имя поет стадион. А пока вместе с моими друзьями Игорем и Кабралом мы готовим несколько постановок, чтобы отпраздновать взятие ворот", – сказал Додо.