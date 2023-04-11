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Додо: В Италии очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине

Италия
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Бразилец, кажется, всем доволен в Италии

Додо: В Италии очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине

Фото: twitter.com/acffiorentina / Автор невідомий

Новина українською

Экс-игрок "Шахтера" Додо, который сейчас защищает цвета "Фиорентины", в интервью местной прессе сравнил болельщиков в Италии и Украине.

"Так как я попал в клуб бразильской Серии А, в возрасте 14 лет, я пообещал себе, что через несколько лет я буду играть в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Здесь очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине. Это среда похожа на бразильскую. Мне пишут в соцсетях, что придает сил для хорошей игры.

Я жду, когда забью гол, чтобы услышать, как мое имя поет стадион. А пока вместе с моими друзьями Игорем и Кабралом мы готовим несколько постановок, чтобы отпраздновать взятие ворот", – сказал Додо.

Напомним, что Додо играл за "горняков" с декабря 2017 года, при этом, год провел в аренде в португальский "Витории Гимарайнш". Покинул донецкий клуб бразилец после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.

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В статье: Фиорентина (Флоренция) Додо
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Источник:
Calcio Atalanta

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