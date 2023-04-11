Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Додо: В Италии очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине
Бразилец, кажется, всем доволен в Италии
Фото: twitter.com/acffiorentina / Автор невідомий
Экс-игрок "Шахтера" Додо, который сейчас защищает цвета "
"Так как я попал в клуб бразильской Серии А, в возрасте 14 лет, я пообещал себе, что через несколько лет я буду играть в Европе, чтобы играть в Лиге чемпионов.
Здесь очень теплые болельщики, совсем другие, чем в Украине. Это среда похожа на бразильскую. Мне пишут в соцсетях, что придает сил для хорошей игры.
Я жду, когда забью гол, чтобы услышать, как мое имя поет стадион. А пока вместе с моими друзьями Игорем и Кабралом мы готовим несколько постановок, чтобы отпраздновать взятие ворот", – сказал Додо.
Напомним, что Додо играл за "горняков" с декабря 2017 года, при этом, год провел в аренде в португальский "Витории Гимарайнш". Покинул донецкий клуб бразилец после начала полномасштабного вторжения Россию в Украину.
Популярное сейчас
- СМИ: Динамо не будет продлевать контракт с Бойко и уже нашло ему замену
- РСЗО HIMARS уничтожила два российских танка Т-80БВ. ВИДЕО
- Если будут серьезные предложения. Динамо летом готово продать двух лидеров
- Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику
- Спорт - это жизнь. Жена Месси продемонстрировала роскошную фигуру после тренировки. ВИДЕО
- "В семейных трусах, почти голый": Зинченко рассказал, как сделал предложение Владе Седан