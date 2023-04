Осимхен готов на переход в Баварию летом

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен готов перейти в "Баварию" по окончанию сезона. Лучший бомбардир этого сезона Серии А и его агенты знают о том, что он нравится "мюнхенцам".

Сообщается, что в ближайшие недели продолжаться переговоры о переходе.

Известно, что "Наполи" попросит за своего лучшего бомбардира в этом сезоне минимум 100 миллионов евро. Также сообщалось, что это верхняя планка затрат на форварда для "Баварии".

Отметим, что крупнейший трансфер мюнхенцев – переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" Мадрид за 80 миллионов евро в 2019-м.

В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 29 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

❗️News #Osimhen: The 24 y/o top striker would definitely join Bayern in summer! Confirmed again and today. Bayern bosses like him a lot. His management and the player are aware of it. More talks could follow in the next weeks. It’s all about the price - and Tuchel. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/u4ubLQOzUc