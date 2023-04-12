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Осимхен готов на переход в Баварию летом

Италия
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В "Баварию" возвращается топовый страйкер

Осимхен готов на переход в Баварию летом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен готов перейти в "Баварию" по окончанию сезона. Лучший бомбардир этого сезона Серии А и его агенты знают о том, что он нравится "мюнхенцам".

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Сообщается, что в ближайшие недели продолжаться переговоры о переходе.

Известно, что "Наполи" попросит за своего лучшего бомбардира в этом сезоне минимум 100 миллионов евро. Также сообщалось, что это верхняя планка затрат на форварда для "Баварии".

Отметим, что крупнейший трансфер мюнхенцев – переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" Мадрид за 80 миллионов евро в 2019-м.

В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 29 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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