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Осимхен готов на переход в Баварию летом
В "Баварию" возвращается топовый страйкер
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "Наполи" Виктор Осимхен готов перейти в "Баварию" по окончанию сезона. Лучший бомбардир этого сезона Серии А и его агенты знают о том, что он нравится "мюнхенцам".
Сообщается, что в ближайшие недели продолжаться переговоры о переходе.
Известно, что "Наполи" попросит за своего лучшего бомбардира в этом сезоне минимум 100 миллионов евро. Также сообщалось, что это верхняя планка затрат на форварда для "Баварии".
Отметим, что крупнейший трансфер мюнхенцев – переход Лукаса Эрнандеса из "Атлетико" Мадрид за 80 миллионов евро в 2019-м.
В этом сезоне Осимхен провел за "Наполи" 29 матчей, забил 25 голов и отдал 5 результативных передач.
❗️News #Osimhen: The 24 y/o top striker would definitely join Bayern in summer! Confirmed again and today. Bayern bosses like him a lot. His management and the player are aware of it. More talks could follow in the next weeks. It’s all about the price - and Tuchel. @SkySportDE ???????? pic.twitter.com/u4ubLQOzUc— Florian Plettenberg (@Plettigoal) April 11, 2023
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