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Моуриньо готов покинуть Рому только ради нескольких клубов. Известны названия двух команд
Португалец переборчив
ANSA
Жозе Моуриньо готов покинуть "Рому" только ради нескольких команд. В число "особенных" клубов входят "Челси" и "ПСЖ".
Если "синие" или "парижане" сделают предложение, то португалец будет форсировать свой уход. В Риме также готовы к уходу специалиста.
Контракт с Жозе рассчитан до лета 2024-го.
Ранее сообщалось, что Моуриньо отказал в предложении на 100 миллионов евро за два сезона от "Аль-Насра". Также Жозе предлагали работу в сборной Португалии и Бразилоии, но менеджер, якобы, отказался.
"Рома" идет в Серии А на 3-м месте, набрав 53 очка после 29 туров. Второй "Лацио" опережает "римлян" на 5 очков, а отрыв от 4-го "Милана" – 1 балл.
????Info: José Mourinho ????????????— Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 12, 2023
▫️The Special One est prêt à quitter la Roma que pour certains clubs dont Chelsea / PSG
▫️Si les Blues font une offre, Mourinho poussera pour y aller
▫️Mourinho n'est pas intéressé par l'Arabie Saoudite
▫️La Roma est ouvert à un départ de son coach pic.twitter.com/ZhncDhfWU0
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