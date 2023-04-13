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Моуриньо готов покинуть Рому только ради нескольких клубов. Известны названия двух команд

Италия
(1 голосов)

Португалец переборчив

Моуриньо готов покинуть Рому только ради нескольких клубов. Известны названия двух команд

ANSA

Новина українською

Жозе Моуриньо готов покинуть "Рому" только ради нескольких команд. В число "особенных" клубов входят "Челси" и "ПСЖ".

Если "синие" или "парижане" сделают предложение, то португалец будет форсировать свой уход. В Риме также готовы к уходу специалиста.

Контракт с Жозе рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Моуриньо отказал в предложении на 100 миллионов евро за два сезона от "Аль-Насра". Также Жозе предлагали работу в сборной Португалии и Бразилоии, но менеджер, якобы, отказался.

"Рома" идет в Серии А на 3-м месте, набрав 53 очка после 29 туров. Второй "Лацио" опережает "римлян" на 5 очков, а отрыв от 4-го "Милана" – 1 балл.

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В статье: Жозе Моуриньо Челси (Лондон) Рома (Рим) Пари Сен-Жермен (Париж)
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