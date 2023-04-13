Моуриньо готов покинуть Рому только ради нескольких клубов. Известны названия двух команд

Жозе Моуриньо готов покинуть "Рому" только ради нескольких команд. В число "особенных" клубов входят "Челси" и "ПСЖ".

Если "синие" или "парижане" сделают предложение, то португалец будет форсировать свой уход. В Риме также готовы к уходу специалиста.

Контракт с Жозе рассчитан до лета 2024-го.

Ранее сообщалось, что Моуриньо отказал в предложении на 100 миллионов евро за два сезона от "Аль-Насра". Также Жозе предлагали работу в сборной Португалии и Бразилоии, но менеджер, якобы, отказался.

"Рома" идет в Серии А на 3-м месте, набрав 53 очка после 29 туров. Второй "Лацио" опережает "римлян" на 5 очков, а отрыв от 4-го "Милана" – 1 балл.