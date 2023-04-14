Сарри, Индзаги, Эрикссон и борьба за дом. У Лацио нет Сарризма, но есть характер и тренер

Впервые за 17 лет три команды в четвертьфинале Лиги Чемпионов, впервые за 24 пять команд в 1/4 финала двух ведущих Еврокубков. Плюс "Фиорентина" на той же стадии Лиги Конференций. Подводит Италию в сезоне её громкого Еврокамбека лишь "Лацио", уже вылетевший и из Лиги Европы, и из ЛК. За что постоянно подвергается критике, насмешкам, даже припадкам ненависти. Зато в лиге "паршивая Евроовца" уверенно вторая.

Лотито против всех

Летом на представлении команды владельца Клаудио Лотито засвистали. Главный тренер Маурицио Сарри был очень недоволен затягиванием подписаний вратаря и центрального защитника с торговлей за каждый евро. Даже из-за проблем с ликвидностью Лотито понадобилось срочно вложить десять миллионов евро.

Зимой Сарри хотел усиления в атаку из-за травм Чиро Иммобиле. Но Лотито не позволил. А год назад 31-го января Клаудио привел вингера Жоване Кабрала, и тренерский штаб полез в Интернет, поскольку даже не знал, кто это такой.

Буйные ультрас воюют с президентом чуть ли не с первого дня его уже почти 20-летней каденции. Считают, что он использует клуб лишь для личной наживы (услуги по уборке, питанию и другие клубу предоставляют компании, принадлежащие Лотито), что ведёт себя как диктатор или как бухгалтер, а не болельщик. Да он и сам признаётся, что вкладывает в клуб лишь свое время и мозг. То есть не деньги.

Заполнять 70-тысячный "Стадио Олимпико" даже в таком сезоне "Лацио" не удаётся. Его средняя посещаемость - 43.5 тысяч, и это пятое место. На "Рому" пришли 60, на "Ювентус" - 50. У самой "Ромы" средняя - 61.8. А на протест ультрас против высоких цен на билеты Лотито ответил: "Вы все равно не приходите. "Олимпико" не будет полон, даже если вход будет бесплатным".

Сейчас ещё и клуб под следствием за раздувание трансферных сумм, подделку документов, введение в заблуждение акционеров. Он на бирже, поэтому внимание закона к нему пристальное. Возможны снятие очков и суды против функционеров.

Сарри-Индзаги-Эрикссон

Летом всё же взяли новых молодых вратарей Максимиано из "Гранады" и Проведеля из "Специи". Создали новый тандем центральных защитников - Казале из "Вероны" и Романьоли из "Милана". С ними и оставшейся атакой удалось слепить команду, которая впервые за 11 лет выиграла два дерби в одном сезоне. Вынесла "Милан" (4:0), "Интер" (3:1), стала первой, кто победил "Наполи" в гостях (1:0). Победила "Ювентус".

Гостевой матч против "Аталанты" в прессе назвали "концертом Сарризма".

В Неаполе против лидера лиги Казале не играл. Его дублер Патрик и Романьоли, Милинкович-Савич, Марушич и Дзакканьи играли с повреждениями. Педро - с переломанными носом и пальцем на руке. И все же характер принес победу.

Романьоли в предыдущем сезоне был капитаном "Милана", взял Скудетто, но сидел в запасе. И теперь хочет многое доказать. Он ещё и болельщик "Лацио" и очень рад приходу. Капитан Катальди также фан. Лука Пеллегрини также и хотел перейти только сюда. Фелипе Андерсон после провалов в "Порту" и "Вест Хэме" заявил, что счастлив вернуться домой. И все играют за дом.

Как раз Сарризм мы видим редко. Видели в сезоне 2021/22, когда команда агрессивно прессинговала, постоянно владела мячом, стала второй по забитым с 77-ю мячами, но десятой по пропущенным (58). Ныне по забитым она лишь шестая с 46-ю в 29-ти турах. А по пропущенным - первая (20).

Десять "сухих" гостевых матчей в лиге, 17 "сухих" на всех полях - рекорды клуба в Серии А. Шесть и более матчей подряд без пропущенных он выдавал лишь в золотые времена в конце 90-х. А в этом сезоне - уже дважды.

Ныне он играет средним блоком, рассчитывая на быстрые контратаки. Как при Симоне Индзаги. Сарри прежде всего хвалит вингеров и атакующих полузащитников Луиса Альберто и Милинковича-Савича за помощь защитникам и бег. Прямо заявляя, что именно их работа в обороне изменила команду. "Ранее Луис притворялся, что не понимает, чего я от него хочу". При этом он успевает и ассистировать пяткой против "Ювентуса".

Получается микс фундамента Сарризма с контратаками Индзаги и мощной обороной времен Свена Йорана-Эрикссона, Луки Маркеджани, Синиши Михайловича, Алессандро Несты. Тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри, отлично помнящий Сарри ещё с низших лиг, даже заявляет, что он наконец-то вернулся к своей первой любви - обороне.

Бледно, но эффективно

Можно заявить, что "Лацио" второй с пятью очками над третьим местом прежде всего из-за занятости соперников в Еврокубках и их крайне неуверенного выступления в лиге. Сейчас у него 58 очков. В предыдущих семи сезонах вторая команда лиги после 29-ти туров набирала 60, 60, 63, 64, 65, 68 и даже 73. Налицо падение уровня претендентов на Топ-4.

Он всего восьмой по владению мячом (в сезоне 2021/22 был четвертым), лишь 16-ый - по ударам по воротам за матч и девятый - в створ. 12-ый по пропущенным ударам. По проходам на дриблинге упал с седьмого места год назад на 14-ое. При этом по заработанным фолам вышел с 17-го на пятое.

Он умеет выходить из-под прессинга благодаря налаженной культуре короткого паса. Умеет не терять мяч и терпеливо раскатывать соперника. По процентам точных передач второй в лиге после "Наполи". Умеет и сидеть в глубокой обороне. В целом играет гораздо осторожнее, не спешит в атаку. Гораздо мощнее, сильнее в единоборствах.

Причем побеждает при гораздо меньшей помощи Иммобиле. Лучший бомбардир в истории клуба (193 гола) в этом сезоне часто травмирован. Даже не лучший бомбардир команды. Приходилось ставить на его позицию вингера Фелипе Андерсона. И с бразильцем в центре атаки "Лацио" как раз выглядит интереснее, сбалансированнее, разнообразнее. Неужели все эти годы командной игре мешал именно суперфорвард?

Сарридом

Разумеется, главный герой успеха - тренер. Сарри - особенный тип. Бывший банковский работник, до сих пор ненавидящий надевать официальную одежду. Постоянно сердитый и признающий это, неуживчивый, постоянно критикующий современный футбол. По сути, ненавидящий его. Тактик до мозга костей, ещё до стартового свистка начинающий записывать в своём блокноте.

"Перед матчем я обычно закрываюсь сам в комнате. Люди, которые пытаются со мной поговорить в такой момент, бесят меня. Почему у меня было такое грустное лицо во время вручения приза лучшему тренеру в лиге в марте? Я не люблю церемонии".

Он стал своим в "Наполи". Но в "Челси" и "Ювентусе", хотя и выигрывал трофеи, чувствовал себя весьма неуютно среди сборища звёзд. Игроков "Юве" даже называл не поддающимися тренировке. А вот в "Лацио", домашнем страстном клубе, нашёл свой дом.

"Лацио" захватывает тебя". "Маурицио, один из нас"

Он долго злился из-за трансферных вопросов, из-за слабого характера подопечных. Уже даже казалось, что потерял веру в способность изменить их, привить им характер. Они часто теряли верные победы над аутсайдерами. Однако сейчас удалось найти стабильность. Между победами над "Ромой" и "Ювентусом" в рядовом матче в Монце "орлы" забили в начале каждого из таймов и не пропустили, хотя моменты соперник создал.

"Лацио" - кубковая команда, команда больших матчей. По выигранным трофеям за последние 11 лет в Италии уступает только "Ювентусу". Два Кубка и два Суперкубка. Но в лиге за это время была однажды третьей и однажды четвёртой. Всё. Из-за постоянных неудач против "Салернитаны", "Эмполи", "Лечче"...

Сейчас наоборот - всё за счёт Кубков. Вылеты из Еврокубков, из Коппа Италия. Сарри признаёт, что его команда просто отказалась бороться в других турнирах, возможно, даже на подсознательном уровне. Заявлял зимой, что у неё и близко нет состава для них, что слабейшая скамейка в Топ-7 Серии А. Что попадание в Топ-4 - не цель, а мечта. Чем разозлил руководство клуба.

В принципе, здесь ничего нового. Его "Наполи" также рано вылетал из Кубков. Зато в лиге поражал.

"Красота может быть разной. Даже если тебе нравятся блондинки, ты же не пропустишь красивую брюнетку. Я просил команду быть прежде всего взрослой, не повторять ошибки и поверхностность. И я вижу это. Эта команда не построена из песка. Стабильность с тренировок наконец-то начинает просачиваться в ситуации во время матчей. Мы всегда в игре, и это меня радует. Взрослость - главное для команды".

"Фелипе Андерсон растягивает игру на фланги, уводит в глубину. Также летом мы взяли защитников, способных играть в таком стиле. Но защитный характер вырос у всей команды".

"Мой контракт ещё на два года", - говорит 64-летний специалист. "Я чувствую себя частью "Лацио". Они заставили меня почувствовать себя важным. Если ничего невероятного не случится, я вижу здесь долгосрочный проект. Я хочу завершить тренерскую карьеру в "Лацио". Это странный клуб. Снаружи не заметно, но когда ты внутри, "Лацио" захватывает тебя".

"Я долго работал на полях из грязи и болота. Это был долгий путь, тяжёлый, но и приятный. А сегодня футбол стал только бизнесом. В таком темпе через десять лет ничего не останется, поскольку по телевизору есть более интересные шоу. Календарь матчей сумасшедший. Он отнимает у меня мою наибольшую радость - работу на тренировочном поле".

Его идеи его помощник в "Челси" Лука Готти называл радикальными и всегда требующими время. Называл его "концептуальным экстремистом". Хотя радикалом и экстремистом Маурицио перестал быть ещё в "Челси" и "Ювентусе", пытаясь подстроиться. Это принесло ему трофеи, но не продлило пребывание в клубах. В "Лацио" он также подстраивается. Пока без трофеев. Но с ощущением любви.

Не случайны баннеры болельщиков на трибунах: "Маурицио, один из нас". Он стал "лациале".

"Он улучшил всех", - заявляет легенда клуба Паоло Ди Канио. "Игроков, почивавших на лаврах и привыкших быть кумирами, он встряхнул и заставил задавать вопросы самим себе. Он построил мощную команду без второго форварда и без левого защитника с левой ногой. Даже в моей команде в моем родном районе есть такие. Он создаёт мини-"Наполи".

Чемпионом Италии станет макси-"Наполи" Лучано Спаллетти. Сарри, до сих пор болельщик "везувиани", признался, что смертельно завидует ему. Но сам тем временем строит в "Лацио" нечто интересное. Прочное ли? Летом он хочет усиление, и, зная Лотито, не факт, что получит. Также, видя его работу, английские и миланские клубы проявляют интерес. Сказка времен его "Наполи" вряд ли возможна. Но главное - что его любят.

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