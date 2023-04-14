Серия А. Начинается чудесный камбек? Вторая победа Кремонезе подряд

Серия А. 30-й тур

Кремона. "Джованни Дзини"

"Кремонезе" - "Эмполи" 1:0

Гол: Дессерс 4

Пока "Кремонезе" был кубковой командой и выбивал из Коппа "Наполи" и "Рому", он не побеждал в лиге. Победил лишь однажды в первых 28-ми турах, пусть и гранда, ту же "Рому". Когда проиграл дома первый матч полуфинала Кубка "Фиорентине" со счетом 0:2 и значительно уменьшил шансы в этом турнире - победил в лиге дважды подряд. Вначале вернулся в Генуе с 1:2 на 3:2 после 82-ой минуты. А сегодня забил решающий гол рано.

"Эмполи", идущий в десяти очках над зоной вылета, в предыдущем туре играл в гостях против "Милана" и выстоял, добыв 0:0. Однако здесь пропустил уже на четвертой минуте. Серникола забросил длинный мяч, защитники проспали, Дессерс принял и пробил. Далее доминировали гости, владея мячом в этом матче 68 процентов времени. Но действовали они крайне неточно. Лишь однажды попали в створ ворот. На 32-ой минуте Карнезекки отбил удар Капуто.

В концовке матча, на 87-ой минуте, они могли сравнять, когда после розыгрыша углового мяч попал к Валюкевичу во вратарской. Но защитник пробил неуклюже, чуть ли не коленом, мяч задел стойку и укатился в неправильном направлении.

"Кремонезе" прямо сейчас в семи очках позади 17-го места "Специи". Неужели начался его чудесный камбек?