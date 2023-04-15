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Болонья - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Для "россонери" это игра между четвертьфиналами ЛЧ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
На этой неделе "Милан" одержал победу над "Наполи" в первом четвертьфинале Лиги чемпионов. И уже на следующее их ожидает ответный матч. Хватит ли у "россонери" сил еще и на игру Серии А? Или ставка будет сделана на еврокубок и сегодня будет ротация? Итальянские СМИ ожидают, что Стефано Пиоли даст шанс поиграть резервистам, что оставляет шансы на сенсацию от "Болоньи".
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Чемпионат Италии 30-й тур
15 апреля. Начало в 16:00
"Болонья" - "Милан"
Трансляция – MEGOGO
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