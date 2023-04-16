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Интер впервые в своей истории потерпел три сухих домашних поражения подряд

Италия
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В Лиге чемпионов дела обстоят по-другому

Интер впервые в своей истории потерпел три сухих домашних поражения подряд

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Интер" в матче 30-го туре Серии А дома уступил "Монце" со счетом 0:1. Это поражение стало рекордным в негативном свете для "нерадзури".

Впервые в своей истории "Интер" проиграл в трех домашних поединках подряд и еще не забили ни одного мяча. Об этом сообщает Opta.

До этого подопечные Симоне Индзаги уступили 1 апреля "Фиорентине" 0:1, а 19 марта проиграла "Ювентусу" 0:1. Все эти матчи проходили в Серии А.

В настоящее время "Интер" расположился на пятом месте. "Нерадзури" уступают четвертому "Милану" двумя очками.

Следующий домашний матч команда Индзаги проведет 19 апреля. Это будет противостояние с “Бенфикой” в рамках четвертьфинала Лиги чемпионов. В первом матче "нерадзури" победили в Португалии со счетом 2:0.

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В статье: Интер (Милан) Монца
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Источник:
Opta

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