Серия А. Сампдория вернула честь, но не шансы в борьбе против вылета

Серия А. 30-й тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Сампдория" 1:1

Голы: Сисей 31 - Хесе 75

В "Сампдории" вроде бы появилась хотя бы какая-то искра. Она не проиграла "Салернитане", впервые в сезоне победила дома ("Верону"), еще и забив ей три мяча. "Лацио" проиграла с разницей лишь в один мяч, "Ювентусу" забила два, от "Ромы" начала пропускать лишь вдесятером. Затем ожидали два матча подряд против новичков и аутсайдеров лиги, и в них такое улучшение игры обещало результаты. Но получилось совсем иначе.

Неделю тому "Дория" вела дома против "Кремонезе" со счетом 2:1, но пропустила в концовке два мяча и проиграла. Такой удар трудно было выдержать, и сегодня в первом тайме против "Лечче" "блучеркьяти" выглядели позорно. Опустившими руки. Пропустили 21 удар по воротам, а это рекорд всей лиги в тайме с начала сезона. Во втором опомнились, устроили вязкую равную игру и могли выиграть, но вернули разве что честь.

В перерыве их наставник Деян Станкович произвел четыре замены. К такому не прибегал ни один тренер в лиге с мая 2021-го года.

Умтити начал ударом головой рядом со стойкой. Серию из трех ударов вратарь и защитники "Сампдории" еле заблокировали. Удар Сисея головой Равалья вытащил из-под перекладины. Длинный мяч Сисея, Стрефецца убрал защитников и забросил на Ассана уже в штрафной. В раздевалку еще и контратаку Галло чуть не завершил голом. Вышло неточно. А второй тайм начался сейвом Равальи от Ди Франческо и спасением вратаря от автогола Лериса.

В последней четверти матча гости наконец-то проснулись. Хесе обыгрался с Габбьядини и перебросил Фальконе. Удар головой Мурильо при розыгрыше углового вытащил с линии защитник Баширотто.

"Сампдория" остается последней и в десяти очках позади 17-го места. "Лечче" на 16-ом и в пяти очках над зоной вылета. Хотя бы прервал серию из шести поражений подряд.