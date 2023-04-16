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Интер поставил Индзаги условия для продолжения работы в клубе

Италия
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Судьба коуча будет решена в следующих поединках

Интер поставил Индзаги условия для продолжения работы в клубе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Коуч "Интера" Симоне Индзаги провёл встречу с руководством клуба после поражения команды от "Монцы" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.

На встрече присутствовали представители правления клуба во главе с президентом Стивеном Чжаном и генеральным директором Джузеппе Мароттой. Сообщается, что в клубе недовольны последними результатами команды и надеются, что Симоне Индзаги исправит ситуацию.

Будущее Индзаги на посту главного тренера миланского клуба будет зависеть от исхода противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" и попадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.

В последних пяти матчах итальянской Серии А "Интер" потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Команда выпала из первой четвёрки таблицы Серии А и находится на пятом месте, набрав 51 очко в 30 матчах.

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В статье: Интер (Милан) Симоне Индзаги
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Источник:
Football Italia

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