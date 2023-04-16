Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер поставил Индзаги условия для продолжения работы в клубе
Судьба коуча будет решена в следующих поединках
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Коуч "Интера" Симоне Индзаги провёл встречу с руководством клуба после поражения команды от "Монцы" (0:1) в матче 30-го тура чемпионата Италии.
На встрече присутствовали представители правления клуба во главе с президентом Стивеном Чжаном и генеральным директором Джузеппе Мароттой. Сообщается, что в клубе недовольны последними результатами команды и надеются, что Симоне Индзаги исправит ситуацию.
Будущее Индзаги на посту главного тренера миланского клуба будет зависеть от исхода противостояния 1/4 финала Лиги чемпионов с "Бенфикой" и попадания команды в Лигу чемпионов на следующий сезон.
В последних пяти матчах итальянской Серии А "Интер" потерпел четыре поражения и один раз сыграл вничью. Команда выпала из первой четвёрки таблицы Серии А и находится на пятом месте, набрав 51 очко в 30 матчах.
Популярное сейчас
- Шахтер – Львов. АУДИО онлайн трансляция матча 21-го тура чемпионата Украины
- Диего Коста забил в АПЛ впервые за 2169 дней
- Уничтожены самолет и 10 артсистем. Генштаб подытожил потери россиян
- Болонья - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 15.04.2023
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Сексуальная медсестра и модель нижнего белья предлагает свои услуги дортмундской Боруссии. ФОТО