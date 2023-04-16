Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Наполи встретился с фанатами, чтобы снять напряженность между клубом и ультрас
Удалось достичь взаимопонимания
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сгладил отношения с ультрас клуба на встрече в субботу. Она состоялась, чтобы попытаться достичь мира после роста напряженности из-за цен на билеты, усиления мер безопасности на стадионе и планирования празднования скудетто.
Ультрас "Наполи" были настолько разъярены этой ситуацией, что провели молчаливый протест во время поражения команды от "Милана" со счетом 0:4 в минувшие выходные.
Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, префект Неаполя Клаудио Паломба и комиссар полиции Алессандро Джулиано помогли Де Лаурентису спланировать мирный саммит из ультрас Неаполя. К группе присоединился Маттео Пиантедоси, министр внутренних дел, также помогший достичь соглашения между сторонами.
Мирный саммит увидел, как Де Лаурентис и ультрас "Наполи" согласились на ряд компромиссов. Болельщики согласились уважать правила по баннерам и барабанам на стадионе, тогда как президент клуба открыл идею отмены необходимости "членской карты" для покупки домашних билетов.
Популярное сейчас
- Шахтер увеличивает отрыв, Ворскла делит таблицу пополам. Результаты и расписание матчей УПЛ
- Шахтер - Львов 2:0. Закрепили пройденный материал
- Полесье возвращается на первое место, Буковина обходит Чернигов. Результаты и таблица Первой лиги
- Моуриньо готов покинуть Рому только ради нескольких клубов. Известны названия двух команд
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО