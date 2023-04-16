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Президент Наполи встретился с фанатами, чтобы снять напряженность между клубом и ультрас

Италия
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Удалось достичь взаимопонимания

Президент Наполи встретился с фанатами, чтобы снять напряженность между клубом и ультрас

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сгладил отношения с ультрас клуба на встрече в субботу. Она состоялась, чтобы попытаться достичь мира после роста напряженности из-за цен на билеты, усиления мер безопасности на стадионе и планирования празднования скудетто.

Ультрас "Наполи" были настолько разъярены этой ситуацией, что провели молчаливый протест во время поражения команды от "Милана" со счетом 0:4 в минувшие выходные.

Мэр Неаполя Гаэтано Манфреди, префект Неаполя Клаудио Паломба и комиссар полиции Алессандро Джулиано помогли Де Лаурентису спланировать мирный саммит из ультрас Неаполя. К группе присоединился Маттео Пиантедоси, министр внутренних дел, также помогший достичь соглашения между сторонами.

Мирный саммит увидел, как Де Лаурентис и ультрас "Наполи" согласились на ряд компромиссов. Болельщики согласились уважать правила по баннерам и барабанам на стадионе, тогда как президент клуба открыл идею отмены необходимости "членской карты" для покупки домашних билетов.

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В статье: Аурелио де Лаурентис Серия А Наполи (Неаполь)
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Источник:
Football Italia

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