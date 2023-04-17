Интер не будет выкупать контракт Лукаку у Челси

Бельгийский нападающий Ромелу Лукаку вернется в "Челси" по окончании срока аренды в "Интере". Об этом пишет Gazzetta dello Sport.

Согласно данным источника, сам футболист хотел бы остаться в Италии. Однако 29-летний бельгиец не смог себя проявить из-за травм. Также миланский клуб не хочет выкупать контракт игрока из-за финансовых проблем.

В текущем сезоне Лукаку провел 24 матча за "нерадзурри" во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 2 ассиста. "Интер" занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 51 зачетный пункт.