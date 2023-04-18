Пять шестых жертв Еврокубков. Итоги 30-го тура Серии А

Кремонезе - Эмполи 1:0

Специя - Лацио 0:3

Сассуоло - Ювентус 1:0

Болонья - Милан 1:1

Интер - Монца 0:1

Лечче - Сампдория 1:1

Наполи - Эллас Верона 0:0

Торино - Салернитана 1:1

Рома - Удинезе 3:0

Фиорентина - Аталанта 1:1

В 29-ом туре Серии А четыре из шести участников Еврокубков не победили. В 30-ом не победили уже пять. Игроки и тренеры всех команд подтверждают, что на фоне Еврокубковой недели очень сложно найти физические и ментальные силы на лигу. Особенно - когда матчи одной стадии проходят в течение недели. Как сейчас. Потому не очень хочется сильно критиковать грандов. Но некоторым победы все же были критически нужны.

"Интер" и "Ювентус"

Прежде всего критически нужна победа была "Интеру". После одного очка в четырех турах клуб бушевал, и победа над "Бенфикой" в Лиге Чемпионов в гостях успокоила совсем немного. В матче против "Монцы" он вновь имел огромное преимущество (25:7 по ударам по воротам, 255:66 по пасам в атакующей трети поля), но вновь не реализовал. И на этот раз даже не создал много. Давил, но далеко не всегда мощно и всегда без мысли. Ну и пропустил с углового.

Прежде всего бросается в глаза неправильное отношение к игре. Игроки будто не понимают важности матча и Серии А вообще. Бывший игрок сборной и эксперт Марко Пароло как раз раскритиковал их за это, говоря, что думают лишь о Лиге Чемпионов и о том, как подороже продать себя. Отсюда и 11 поражений в лиге в 30-ти турах. Больше трети. Больше, чем у девяти команд в лиге. И впервые в истории клуба три домашних поражения в лиге подряд без забитых.

Симоне Индзаги заявляет, что команда отыграла хорошо в первом тайме (это при том, что вратарю гостей понадобился лишь один сейв) и лишь затем начала нервничать и ошибаться в передачах. Отрицал отсутствие мотивации на лигу. Жалуется, что вратари соперников именно против его команды выглядят как Супермены. Но все это выглядит слабыми отмазками. Руководство уже поставило ему ультиматум. На его счастье, к матчу другого турнира, не лиги.

В "Ювентусе" затишье перед бурей. Перед заседанием 19-го апреля по апелляции за снятие 15-ти очков, перед ответным матчем против "Спортинга" в 1/4 финала Лиги Европы, а затем сразу же матчами против "Наполи" в лиге и ответным против "Интера" в Кубке. Затишье и после бури. После не менее тяжелых матчей против "Лацио" и "Спортинга". На менее грозное на бумаге имя не настроились. Вот и уступили "Сассуоло" и чудом пропустили лишь один.

Игра в исполнении "Юве" в этом матче была одной из его худших в сезоне. И это при 60-ти процентах владения мячом, при том, что сам "Сассуоло" в первом тайме играл на весьма невысоком уровне и ничего не создал. В начале второго тайма включились именно "нероверди", и, если бы не Маттиа Перин и каркас ворот, смели бы "бьянконери" с поля. Туринцы будто также не интересуются лигой.

Защитник Данило после матча говорил об усталости из-за Еврокубков, но и признал особо кошмарное выступление в первом тайме и беготню без причины в матче в целом. Его наставник Массимилиано Аллегри говорил об ужасном часе и реакции лишь после пощечины в виде гола из-за ошибки своего игрока (Николо Фаджоли). Да и после него "Ювентус" создал лишь один супермомент и в концовке даже не давил.

Впервые с 2015-го года "Сассуоло" побеждает "Ювентус" дома, впервые с того матча не пропускает от него дома. Впервые с октября 2021-го "Юве" терпит два поражения в лиге подряд. После семи побед в восьми матчах в турнире.

"Милан" и "Наполи"

"Милан" и "Наполи" также сейчас будто интересует не лига, а исключительно противостояние друг против друга в четвертьфинале Лиги Чемпионов. "Дьяволы" сменили сразу десять человек из стартового состава. Учитывая это, силу "Болоньи", в трех своих предыдущих матчах против Топ-7 набравшей семь очков, собственную форму, и особенно в гостях в лиге (две победы в уже восьми последних матчах), игра и результат еще и хороши.

Стефано Пиоли даже заявил, что, кроме "неприемлемого" пропущенного на 33-ей секунде, абсолютно никаких претензий у него к команде нет. Она и вправду перекрыла кислород "Болонье", что другие гранды в последнее время не могли сделать. Доминировала, играла собранно и жестко. По ударам по воротам выиграла матч со счетом 19:6. Пиоли отмечал, что для противостояния агрессивному динамичному сопернику свежие ноги были обязательно нужны.

Претензии у тренера и у всей команды остались к арбитрам. Два эпизода могли привести к пенальти. И, если игнорирование рикошета от корпуса в руку можно понять, то эпизод, когда в штрафной наступили на ногу Ребичу, должен был привести к 11-метровому. Также претензии все же должны быть к креативу. Его было недостаточно, и вратарь "Болоньи" Скорупски тяжело не работал.



"Милан" лишь с одной победой в последних шести турах лиги.

У "Наполи" креатива не было вообще. Как и желания играть. Из 80-ти процентов владения мячом выжать всего десять ударов по воротам и один в створ (плюс один в перекладину) нужно еще уметь. Хотя здесь также можно объяснить ротацией. Ррахмани, Руи, Зелински, Лоботка, Кварацхелия и Осимхен начали матч в запасе. А еще - положением в турнирной таблице. Даже после 0:0 дома против команды из зоны вылета гандикап над вторым местом составляет 14 очков.

Лучано Спаллетти признал неудачную игру, брак в передачах, иногда недостаток, а иногда излишество скорости. Но в целом больше говорил о "Милане". Хотя, возможно, стоит говорить о не лучшей форме "Наполи". О лишь трех победах в шести последних турах лиги, о втором подряд матче Серии А с 9-10 ударами по воротам.

Третья ничья в матчах между этими командами в Неаполе подряд.

"Фиорентина" - "Аталанта"

"Фиорентина" также думала о других турнирах. Лиге Конференций, Кубке Италии. Хотя ротации в понедельник практически не было, хотя в матче против "Аталанты" она полностью доминировала (18:6 по ударам по воротам, 7:1 по ударам в створ, 63:37 по владению мячом), заставила вратаря соперников совершать два суперсейва от ударов в упор, но скорости, остроты, резкости, ощущения потребности в победе не было.

По такому преимуществу создала она мало. Забила лишь с пенальти. А пропустила из-за собственных глупостей.

Винченцо Итальяно заявил, что зол из-за такого пропущенного, признал недостаточно ясную и конкретную игру у ворот соперника, но остался доволен тем, что команда научилась не проигрывать матчи, которые не способна выиграть. Он доволен в целом. А Джан Пьеро Гасперини заявил, что, учитывая возможности своей кризисной "Аталанты" на данный момент, она играла хорошо и планировала играть от обороны. Реабилитировалась за провал против "Болоньи".

После пяти побед в лиге подряд на всех полях "Фиорентина" выдала два домашних 1:1 подряд. А "Аталанта" лишь с восемью очками в восьми последних турах. Во Флоренции она лишь пыталась сохранить чувство собственного достоинства.

"Рома"

Единственным участником Еврокубков, победившим в 30-ом туре (и одним из двух, победивших в 29-ом) стала "Рома". Сюрприз? Все же нет. Хотя в предыдущих шести турах лиги трижды проиграла. Хотя играла без Дибалы, Абрахама, Матича, Залевски, Спинаццолы и Ибаньеса в стартовом составе. Хотя владела мячом как всегда мало - 42 процента. Хотя "Удинезе" в марте побеждал "Милан" и не проигрывал "Аталанте".

Все же дома "джаллоросси" сильны. Уже семь побед без пропущенных в последних восьми матчах. Они вовсе не играли особо впечатляюще, не создали много. Но действовали весьма интенсивно, агрессивно и собранно. Явно настроились на матч. И в итоге нашли свой пенальти и свои две контратаки. Хотя вновь не реализовали 11-метровый, но удалось добить. Прорыв Белотти и его ассист ко второму голу вышли замечательными. И свой вратарь помог, отбив пенальти.

Еще и капитан Лоренцо Пеллегрини реабилитировался, в своем сотом матче с повязкой забив за клуб впервые с четвертого января. Последние дни после нереализованного пенальти в Лиге Европы были весьма непростыми для него. Жозе Моуриньо даже приказал ему не пробивать решающие пенальти в этом матче, чтобы снизить давление на него. Пробивал в итоге Кристанте. Хотя ведь также не забил, но юный Бове добил.

Моуриньо заявил, что игра вовсе не была такой простой, как казалось, что он не чувствовал по ней такой счет, что его команде пришлось немало обороняться и она устала в концовке. Но остался очень доволен темпом в большей части матча и собранностью.

Впервые с октября "Рома" одерживает три победы в лиге подряд.

"Лацио"

Другая римская команда уже не играет в Еврокубках. И не в последнюю очередь благодаря этому убегает в лиге. Маурицио Сарри даже признает, что вернул себе радость, ведь благодаря вылету из Лиги Конференций получает время тренировать команду. А тренировки он любит несравненно больше, чем матчи. Разумеется, игроки эту радость чувствуют.

В Специи началось непросто, перекладина и неточность соперника спасали. Владение мячом в целом в матче "Лацио" проиграл. Первый гол состоялся с пенальти. Но второй уже - по итогам мощного начала второго тайма и издевательской контратаки. А затем и третий, дебютный для экс-игрока "Шахтера" Маркоса Антонио.

Сарри предостерегал от агрессивной проигравшей лишь однажды в шести предыдущих матчах "Специи" (в том числе победа над "Интером") на ее компактном шумном стадионе, говорил об одном из решающих моментов сезона. Игроки его услыхали. И после матча он уже довольно отмечал, что перестали быть высокомерными и поверхностными, что изменили характер. Хотя в дебюте матча боялся возвращения такого отношения.

Семь побед и ничья в последних восьми матчах, причем со всего одним пропущенным в них. Пять побед и две ничьи в семи последних гостевых с одним пропущенным.

Из остальных матчей следует отметить победу "Кремонезе". Его вторую подряд после лишь одной в первых 28-ми турах. Сыграли концовка предыдущего матча и начало отчетного. Тогда он в Генуе вернулся с 1:2 на 3:2, теперь открыл счет на четвертой минуте против "Эмполи" и удержал его. Несмотря на 32 процента владения мячом. Оборонялся четко. 17-ое место в семи очках. Да и к "Вероне", со своей стороны сделавшей максимум, удалось приблизиться.

Остальные аутсайдеры максимума не сделали. "Специя" не должна была так быстро выключаться, привозить пенальти, пропускать с таких контратак. "Сампдория" не должна была позорно играть первый тайм с 21-им пропущенным ударом по воротам (рекорд сезона для всей лиги). "Лечче" должен был добивать ее с таким таймом. А "Салернитана" уже с шестой ничьей подряд, то есть характер похвальный, но темп набора очков слишком медленный.

Виктор Коваленко вернулся в заявку "Специи" после одного матча вне ее из-за повреждения, но на поле не вышел.

Лучший игрок тура - Фелипе Андерсон ("Лацио"). Гол и заработанный пенальти

Прорыв тура - Лоренцо Пеллегрини ("Рома"). Капитан вернулся

Разочарования тура - "Интер" и "Ювентус". Трудно решить, кто хуже

Лучший вратарь тура - Марко Спортьелло ("Аталанта"). Неожиданно получил место Муссо и дважды спас

Лучший тренер тура - Алессио Дионизи ("Сассуоло"). Аннигилировал "Ювентус"

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine