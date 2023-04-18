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Наполи - Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Италия
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Наполи - Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 18 апреля, пройдет два ответных матча четвертьфинала Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них "Наполи" в родных стенах попытается взять реванш у "Милана" за поражение в первом поединке 0:1.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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