Наполи - Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз

Сегодня, 18 апреля, пройдет два ответных матча четвертьфинала Лиги чемпионов 2022/23. В одном из них "Наполи" в родных стенах попытается взять реванш у "Милана" за поражение в первом поединке 0:1.

Перед этим противостоянием мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.