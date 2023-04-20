Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи поднял цену на Осимхена. Президент не хочет расставаться с нападающим
Претенденты на игрока напряглись
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис определился с ценой на главный актив клуба – нападающего Виктора Осимхена. "Неаполитанцы" не хотят отпускать нигерийского нападающего меньше чем за 150 миллионов евро.
В клубе в принципе не хотят расставаться с игроком, поэтому и подняли цену на футболиста. Ранее сообщалось, что форварда отпустят за сумму близкую к 100 миллионам евро.
Осимхену нравится в "Наполи" и он готов продолжать развиваться в клубе.
Отмечается, что больше всех на трансфер нацелен "Манчестер Юнайтед". При этом с игроком переговоры также проводила "Бавария".
В этом сезоне Виктор провел за "Наполи" 31 матч, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.
Популярное сейчас
- УАФ объявила, где состоится матч Украина – Мальта
- Космическое агентство объяснило природу таинственной вспышки над Киевом во время воздушной тревоги
- Дания и Нидерланды передадут ВСУ танки Leopard первой и второй версий – известны кол-во и сроки
- Бывший защитник Шахтера интересен Ювентусу
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
- Красотка дня. Яркая вторая половинка грузинского новичка Шахтера. ФОТО