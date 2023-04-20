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Наполи поднял цену на Осимхена. Президент не хочет расставаться с нападающим

Италия
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Претенденты на игрока напряглись

Наполи поднял цену на Осимхена. Президент не хочет расставаться с нападающим

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис определился с ценой на главный актив клуба – нападающего Виктора Осимхена. "Неаполитанцы" не хотят отпускать нигерийского нападающего меньше чем за 150 миллионов евро.

В клубе в принципе не хотят расставаться с игроком, поэтому и подняли цену на футболиста. Ранее сообщалось, что форварда отпустят за сумму близкую к 100 миллионам евро.

Осимхену нравится в "Наполи" и он готов продолжать развиваться в клубе.

Отмечается, что больше всех на трансфер нацелен "Манчестер Юнайтед". При этом с игроком переговоры также проводила "Бавария".

В этом сезоне Виктор провел за "Наполи" 31 матч, забил 26 голов и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Наполи (Неаполь) Виктор Осимхен
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Источник:
gazzetta.it

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