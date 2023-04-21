Аллегри о возвращении 15-ти очков: Для нас их всегда было 59

Главный тренер "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри прокомментировал решение гарантийной коллегии Национального олимпийского комитета Италии (CONI) принять аппеляцию клуба о снятии 15 очков. Менеджер заявил, что команда не оглядывалась на санкции.

"Для нас очков всегда было 59, я всегда это говорил. Ребята набрали эти очки на поле, и теперь они видны", – сказал Аллегри.

Напомним, что в январе с "бянконери" сняли 15 очков за дело о фиктивном приросте капитала. Тогда санкции были наложены также на топ-менеджмент клуба.

Примечательно, что аппеляцию по топ-менеджерам приняли только касаемо Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано. Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини продолжают находится под санкциями.