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Аллегри о возвращении 15-ти очков: Для нас их всегда было 59

Италия
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"Бянконери" играли на максимум

Аллегри о возвращении 15-ти очков: Для нас их всегда было 59

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ювентуса" Массимиллиано Аллегри прокомментировал решение гарантийной коллегии Национального олимпийского комитета Италии (CONI) принять аппеляцию клуба о снятии 15 очков. Менеджер заявил, что команда не оглядывалась на санкции.

"Для нас очков всегда было 59, я всегда это говорил. Ребята набрали эти очки на поле, и теперь они видны", – сказал Аллегри.

Напомним, что в январе с "бянконери" сняли 15 очков за дело о фиктивном приросте капитала. Тогда санкции были наложены также на топ-менеджмент клуба.

Примечательно, что аппеляцию по топ-менеджерам приняли только касаемо Павла Недведа, Паоло Гаримберти и Энрико Веллано. Фабио Паратичи, Андреа Аньелли и Федерико Керубини продолжают находится под санкциями.

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В статье: Ювентус (Турин) Массимилиано Аллегри
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Источник:
sport.sky.it

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