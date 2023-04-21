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Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе Милана
Опытный форвард восстановился после травмы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в ближайшее время сможет помочь своей команде. Опытный форвард вернулся к тренировкам в общей группе.
Напомним, 41-летний швед получил мышечное повреждение, находясь в расположении своей национальной команды.
Ожидается, что тренерский штаб "россонери" сможет задействовать игрока в матчах национального первенства. В Лиге чемпионов Златан сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.
В текущем сезоне Ибрагимович забил один гол за миланцев в четырех матчах. Ранее сообщалось, что "Милан" не будет ему предлагать новый контракт.
Can't put out our fire ☔????#SempreMilan— AC Milan (@acmilan) April 20, 2023
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