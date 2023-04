Ибрагимович вернулся к тренировкам в общей группе Милана

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович в ближайшее время сможет помочь своей команде. Опытный форвард вернулся к тренировкам в общей группе.

Напомним, 41-летний швед получил мышечное повреждение, находясь в расположении своей национальной команды.

Ожидается, что тренерский штаб "россонери" сможет задействовать игрока в матчах национального первенства. В Лиге чемпионов Златан сыграть не сможет, поскольку не был заявлен на плей-офф.

В текущем сезоне Ибрагимович забил один гол за миланцев в четырех матчах. Ранее сообщалось, что "Милан" не будет ему предлагать новый контракт.

