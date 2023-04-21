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Моуриньо: Ювентусу вернули очки 3 месяца назад
Жозе о решении вернуть "зебрам" 15 очков
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями на счет возвращения туринскому "Ювентусу" 15 очков.
"Юве" вернули очки 3 месяца назад. Я в Италии 4 года, а не 4 дня", – сказал португальский наставник.
Напомним, вчера гарантийная коллегия CONI
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Источник:football-italia
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