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Моуриньо: Ювентусу вернули очки 3 месяца назад

Италия
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Жозе о решении вернуть "зебрам" 15 очков

Моуриньо: Ювентусу вернули очки 3 месяца назад

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер римской "Ромы" Жозе Моуриньо поделился мыслями на счет возвращения туринскому "Ювентусу" 15 очков.

"Юве" вернули очки 3 месяца назад. Я в Италии 4 года, а не 4 дня", – сказал португальский наставник.

Напомним, вчера гарантийная коллегия CONI одобрила апелляцию туринцев на снятие 15 очков по делу о фиктивном приросте капитала. Впереди еще одно разбирательство.

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В статье: Жозе Моуриньо Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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Источник:
football-italia

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