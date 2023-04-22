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Луческу: Рома - фаворит Лиги Европы

Италия
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Мирча Луческу высказался относительно фаворита Лиги Европы

Луческу: Рома - фаворит Лиги Европы

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Мирча Луческу, нынешний тренер киевского "Динамо", в интервью La Gazzetta dello Sport рассказал, кто по его мнению является фаворитом в Лиге Европы.

"В Лиге Европы я вижу "Рому" фаворитом. Моуриньо стал более уравновешенным с годами, но его команды приносят невероятную злость на поле, и то, как они перевернули игру с "Фейеноордом", только подтверждает все. Я вижу их фаворитами, даже несмотря на то, что "Ювентус" также участвует в гонке за трофей", - говорит Луческу.

Напомним, в четвертьфинальном ответном матче Лиги Европы "Рома" в дополнительное время переиграла "Фейенорд" со счетом 4:1 и вышла в 1/2 финала Лиги Европы.

В 1/2 финала команда Жозе Моуриньо сыграет с "Байером". Первый матч пройдет в Риме 11 мая.

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В статье: Мирча Луческу Ювентус (Турин) Рома (Рим)
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