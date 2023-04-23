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Милан близок к продлению контракта с одним из своих ключевых игроков
Зарплата вингера существенно увеличится
Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Милана" Рафаэль Леао вскоре продлит контракт с клубом. Об этом сообщает Николо Скира.
Новое соглашение будет предусматривать зарплату для португальца в размере семи миллионов евро. Согласно разным сообщениям СМИ, сейчас в "Милане" он зарабатывает от 1,5 до двух миллионов евро.
Также после подписания контракт итальянский клуб выплатит Леау одноразовый бонус в размере двух миллионов евро.
Текущее соглашение между футболистом и клубом действует до лета 2024 года. Леау выступает за "Милан" с 2019 года. Тогда "россонеры" заплатили за вингера "Лиллю" 29,5 млн евро.
Текущая стоимость 23-летнего игрока по информации аналитического портала Tranfermarkt составляет 80 млн евро.
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