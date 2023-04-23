Уверенная победа нерадзури. Эмполи - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов

"Эмполи" принимал "Интер" в рамках 31 тура Серии А, матч закончился со счетом 0:3. Гости уверенно победили соперника благодаря дублю Лукаку и финальному аккорду от Лаутаро Мартинеса.

"Интер" одержал первую победу в Серии А в последних шести матчах.

Благодаря победе, "Интер" поднялся на 5 место и имеет на своем счету 54 очка. Его преследователь "Милан" имеет 53 очка и матч в запасе. "Эмполи" занимает 15 место имея 32 очка.