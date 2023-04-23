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Уверенная победа нерадзури. Эмполи - Интер 0:3. Обзор матча и видео голов
Эмполи - Интер ⋉ 0:3 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
"Эмполи" принимал "Интер" в рамках 31 тура Серии А, матч закончился со счетом 0:3. Гости уверенно победили соперника благодаря дублю Лукаку и финальному аккорду от Лаутаро Мартинеса.
"Интер" одержал первую победу в Серии А в последних шести матчах.
Благодаря победе, "Интер" поднялся на 5 место и имеет на своем счету 54 очка. Его преследователь "Милан" имеет 53 очка и матч в запасе. "Эмполи" занимает 15 место имея 32 очка.
Серия А. 31-й тур
23 апреля, Эмполи, стадион "Карло Кастеллани"
Голы: Лукаку 48, 76, Лаутаро Мартинес 88
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