Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва третьей и пятой команд текущего сезона
"Ювентус" и "Наполи" в последнее время сбросили берты. В последних пяти своих матчах у каждого только по одной победе. В еврокубке команда Лучано Спаллетти потерпела неудачу и теперь может решать задачи с досрочной победой в чемпионате страны. Сейчас у "партенопеев" четырнадцать очков преимущества над проигравшим вчера "Лацио". Уже сегодня римлян может обойти как раз "Ювентус", если победит "Наполи". В родных стенах "зебры" с января никого не отпускают с очками.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Италии 31-й тур
23 апреля. Начало в 21:45
"Ювентус" - "Наполи"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Популярное сейчас
- Эмоциональные качели и чудо Алефиренко. Кривбасс - Черноморец 2:3
- Кривбасс - Черноморец: смотреть онлайн бесплатно, прямая видеотрансляция
- Месси прилетел в Барселону, взяв с собой 15 чемоданов, - источник
- Украинское Классическое и Барса против Атлетико. Расписание футбола на 20 - 23 апреля
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО
Новости по теме
- 19:27 Зарубежные Один из главных матчей в борьбе за корону Серии А. Наполи – Ювентус. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию
- 21:47 Зарубежные Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, видеотрансляция матча Суперкубка Италии
- 21:29 Зарубежные Наполи - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция финала Кубка Италии