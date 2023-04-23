Ювентус - Наполи: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Ювентус" и "Наполи" в последнее время сбросили берты. В последних пяти своих матчах у каждого только по одной победе. В еврокубке команда Лучано Спаллетти потерпела неудачу и теперь может решать задачи с досрочной победой в чемпионате страны. Сейчас у "партенопеев" четырнадцать очков преимущества над проигравшим вчера "Лацио". Уже сегодня римлян может обойти как раз "Ювентус", если победит "Наполи". В родных стенах "зебры" с января никого не отпускают с очками.

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Чемпионат Италии 31-й тур

23 апреля. Начало в 21:45

"Ювентус" - "Наполи"

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