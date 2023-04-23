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Леау решил судьбу матча. Милан - Лечче 2:0. Обзор матча и видео голов

Италия
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Милан - Лечче ⋉ 2:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 23.04.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Леау решил судьбу матча. Милан - Лечче 2:0. Обзор матча и видео голов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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"Милан" побеждает в Серии А после двух ничьих. Сегодня они обыграть в домашних стенах "Лечче" со счетом 2:0. "Россонери" забили по голу в каждом из таймов. Главным героем матча стал Рафаэль Леау, который сначала на 40 минуте поразил ворота Фальконе. Позже португалец закрепил результат, забив на 75 минуте матча.

"Милан" занимает 5 позицию в турнирной таблице, уступая "Роме" по дополнительным показателям. Но подопечные Моуриньо имеют матч в запасе.

Серия А. 31-й тур
23 апреля, Милан, стадион "Джузеппе Меацца"
"Милан" - "Лечче" 2:0
Голы: Леау, 40, 75

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В статье: Милан Лечче
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