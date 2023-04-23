Леау решил судьбу матча. Милан - Лечче 2:0. Обзор матча и видео голов

"Милан" побеждает в Серии А после двух ничьих. Сегодня они обыграть в домашних стенах "Лечче" со счетом 2:0. "Россонери" забили по голу в каждом из таймов. Главным героем матча стал Рафаэль Леау, который сначала на 40 минуте поразил ворота Фальконе. Позже португалец закрепил результат, забив на 75 минуте матча.

"Милан" занимает 5 позицию в турнирной таблице, уступая "Роме" по дополнительным показателям. Но подопечные Моуриньо имеют матч в запасе.