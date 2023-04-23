Серия А. Ювентус - Наполи 0:1. Аллегри наизнанку

Серия А. 31-й тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" - "Наполи" 0:1

Гол: Распадори 90+3

"Ювентус": Щенсны, Куадрадо, Данило, Гатти, Ругани, Костич (Ди Мария 61), Локателли, Миретти (Кьеза 61), Рабио, Милик (Влахович 90), Суле (Фаджоли 66)

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Жезус, Ким, Оливера, Лоботка (Ррахмани 90+6), Ангисса, Ндомбеле (Зелински 68), Лосано (Элмас 68), Осимхен, Кварацхелия (Распадори 86)

Предупреждения: Локателли 23, Рабио 40, Фаджоли 85, Ди Мария 89 - Ангисса 90+7

Главный арбитр: Михаэль Фаббри

Невероятно странный матч. "Ювентус" в четверг отдал много сил в Лиге Европы, "Наполи" во вторник также отдал много сил и вылетел из Лиги Чемпионов, из-за чего чувствовал себя опустошенным и злым. Лучано Спаллетти даже не проводил вчера предматчевую пресс-конференцию. Тем не менее, команды играли в сумасшедшем темпе, создавая великолепную атмосферу. Ну и такие концовки традиционно в истории кальчо выигрывают туринцы, а никак не неаполитанцы.

В принципе, по качеству футбола сегодня можно было понять, почему команды выиграли лишь один из пяти своих предыдущих матчей во всех турнирах, забив в этих матчах семь мячей на двоих. Оно не было высоким. Последний пас, последний удар, комбинации - качества в этих компонентах катастрофически не хватало. Зато желание хлестало через край. Лучшая домашняя и лучшая гостевая команды лиги несомненно хотели укрепить эти свои доминирующие позиции.

"Ювентус" прибегнул к большей ротации. Гатти и Ругани в центре обороны, Суле в атаке. Но именно он начал мощнее. Пробивал по воротам (мощный удар Куадрадо, к счастью Мерета, пошел прямо в центр), исполнил серию опасных подач. Прессинговал, вызывая панику у соперника. Затем "Наполи" вступил в игру, выиграв отрезок с 17-ой по 80-ую минуту по ударам со счетом 13:0. Затем вновь "Юве" проснулся. Но последнее слово осталось за его оппонентом.

Впервые с 2011-го года в двух матчах лиги подряд "Наполи" не попадал в створ ворот до перерыва. А наиболее интересным моментом от какой-либо из команд в первом тайме был удар Гатти в грудь Кварацхелии. За такое нужно было давать красную. Во втором Хвича наконец-то прорвался слева в центр, также Осимхен начал пробивать раз за разом. Но все по центру, а однажды Виктор завершил красивую комбинацию ударом с рикошетом в стойку.

Бешеная концовка началась с длинного заброса на Ди Марию, тот сместился с фланга и забил. Но ВАР позвал Михаэля Фаббри, и тот отменил гол за фол Милика на Лоботке в начале атаки. Сомнительно, хотя рефери скорее прав. Затем прорыв Кьезы слева, прострел и гол Влаховича. Но Федерико упустил мяч за линию. А затем спасение Щенсны броском в ноги Осимхену и уже бессилие поляка перед ударом Распадори слета с паса Элмаса. Две замены сыграли.

Да, такие игры на таких минутах очень часто выигрывал Массимилиано Аллегри. Но то было в первую каденцию. Теперь ясно, кто настоящий чемпион. "Наполи" не позволил сопернику взять реванш за 1:5 в первом круге, улучшил показатели против него до пяти побед, ничьей и поражения в семи последних матчах лиги, официально обеспечил второй подряд выход в Лигу Чемпионов и может обеспечить Скудетто уже в следующем туре. За шесть до финиша сезона.

А "Ювентус" проигрывает три матча лиги подряд впервые с марта 2011-го года и будет вынужден яростно бороться за место в Лиге Чемпионов. Даже с возвращением 15-ти очков оно отнюдь не гарантировано. Пятое место всего в трех позади.