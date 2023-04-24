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Наполи может стать чемпионом уже в следующем туре Серии А

Италия
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Наполи может стать чемпионом уже в следующем туре Серии А

Twitter Seria A

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В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде в компенсированное время вырвал победу в поединке с туринским "Ювентусом". Три очка неаполитанцам принес гол Распадори на 90+3.

Таким образом подопечные Лучано Спаллетти могут оформить чемпионство уже в следующем туре. Для этого нужно, чтобы второй в таблице римский "Лацио" проиграл свой гостевой поединок миланскому "Интеру", а самому "Наполи" нужно на своем поле переиграть "Салернитану".

Примечательно, что неаполитанцы официально оформили себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.

На данный момент у "Наполи" 78 очков, отрыв от "Лацио" составляет – 17 пунктов.

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В статье: Ювентус (Турин) Наполи (Неаполь)
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