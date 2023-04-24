Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Наполи может стать чемпионом уже в следующем туре Серии А
Есть два условия
Twitter Seria A
В рамках 31-го тура итальянской Серии А "Наполи" на выезде в компенсированное время
Таким образом подопечные Лучано Спаллетти могут оформить чемпионство уже в следующем туре. Для этого нужно, чтобы второй в таблице римский "Лацио" проиграл свой гостевой поединок миланскому "Интеру", а самому "Наполи" нужно на своем поле переиграть "Салернитану".
Примечательно, что неаполитанцы официально оформили себе путевку в групповой этап Лиги чемпионов в следующем сезоне.
На данный момент у "Наполи" 78 очков, отрыв от "Лацио" составляет – 17 пунктов.
Популярное сейчас
- Первая лига. Оболонь обыгрывает Полесье и возвращается на первое место в группе
- Львов - Металлист 1925 0:2. Феерия Русина - залог первой победы в этом году
- Ювентус - Наполи: История как Заваров сыграл не хуже Марадоны, но был еще Карека
- Украинское Классическое и Барса против Атлетико. Расписание футбола на 20 - 23 апреля
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО