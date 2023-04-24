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Рома - Аталанта: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Италия
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Роме нужно в ЛЧ. Аталанте нужно в ЛЕ или ЛК

Рома - Аталанта: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

31-й тур Серии А завершается матчем понедельника, в котором "Аталанта" примет "Рому".

"Рома" отчаянно борется за Лигу чемпионов, и после вчерашнего поражения "Ювентуса" от "Наполи" имееть шанс снова взгромоздиться на 3-ю строчку.

Что там будет с 15-ю очками для туринцев по итогу сезону, пока что неясно, но свои очки очки римлянам брать нужно в любом случае.

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"Аталанту" в нынешнем сезоне лихорадит, но команда все еще может побороться за зону Лиги конференция или Лиги Европы. Если ей, это, конечно, нужно.

В любом случае, бергамаски для любого соперника не являются сладкой булочкой.

Так что смотрим сегодня в 21:45, матч должен быть боевым и интересным.

Чемпионат Италии 31-й тур

24 апреля. Начало в 21:45

"Аталанта" - "Рома"

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В статье: Аталанта (Бергамо) Рома (Рим) смотреть футбол онлайн
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