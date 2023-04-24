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Рома - Аталанта: смотреть онлайн, live, прямая видеотрансляция
Роме нужно в ЛЧ. Аталанте нужно в ЛЕ или ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine
31-й тур Серии А завершается матчем понедельника, в котором "Аталанта" примет "Рому".
"Рома" отчаянно борется за Лигу чемпионов, и после вчерашнего поражения "Ювентуса" от "Наполи" имееть шанс снова взгромоздиться на 3-ю строчку.
Что там будет с 15-ю очками для туринцев по итогу сезону, пока что неясно, но свои очки очки римлянам брать нужно в любом случае.
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"Аталанту" в нынешнем сезоне лихорадит, но команда все еще может побороться за зону Лиги конференция или Лиги Европы. Если ей, это, конечно, нужно.
В любом случае, бергамаски для любого соперника не являются сладкой булочкой.
Так что смотрим сегодня в 21:45, матч должен быть боевым и интересным.
Чемпионат Италии 31-й тур
24 апреля. Начало в 21:45
"Аталанта" - "Рома"
Трансляция – MEGOGO
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