Серия А. Аталанта - Рома 3:1. Сотый блин Моуриньо комом

Серия А. 31-й тур

Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Рома" 3:1

Голы: Пашалич 39, Толой 74, Коопмейнерс 84 - Лоренцо Пеллегрини 83

"Аталанта": Спортьелло, Толой, Джимсити (Паломино 74), Скальвини, Дзаппакоста, Де Роон, Эдерсон (Соппи 90+6), Меле (Демираль 82), Коопмейнерс, Пашалич (Хойлунд 82), Сапата (Муриэль 90+6)

"Рома": Патрисиу, Манчини (Дибала 64), Льоренте, Ибаньес, Челик, Бове (Матич 64), Кристанте, Залевски (Спинаццола 64), Лоренцо Пеллегрини, Сольбаккен (Эль-Шаарави 65), Абрахам (Белотти 81)

Предупреждения: Де Роон 30, Паломино 86, Коопмейнерс 90+4 - Сольбаккен 60

Главный арбитр: Массимилиано Иррати

Вряд ли такой результат должен особо удивлять. "Рома" после 120-ти минут в Лиге Европы в четверг, причем тогда спаслась от вылета в основное время на 89-ой. То есть отдала много физических и ментальных сил. Лишилась из-за травмы Криса Смоллинга, и Жозе Моуриньо признал, что без него в предыдущие разы было тяжело. Играла в гостях, где вместе с этим матчем во всех турнирах в девяти последних проиграла уже шесть и выиграла лишь один.

Ей еще и пришлось играть не в свой футбол. Кроме первой стадии матча. В первые 28 минут ни одна команда не пробивала по воротам, и это тошнотворное зрелище невозможно было смотреть. При этом "Аталанта" доминировала. А вот когда "Рома" начала пробивать, владеть мячом - пропустила с первого же удара по своим воротам в матче. Двое отобрали на фланге, Сапата развернулся, продрался слева и забросил "кросс", а Пашалич замкнул слета. Красиво.

Второй тайм римляне начали давлением. Абрахам замкнул головой лишь немного неточно. Но этого хватило разве что минут на десять. А после того, как Моуриньо решил идти ва-банк и выполнил четыре замены (в частности, центрального защитника на Дибалу), его команда как раз пропустила. Как раз замена Джан Пьеро Гасперини помогла. Центральный защитник Паломино пробил в упор, Патрисиу отбил недалеко, и еще один центрдеф Толой пробил с полулета.

"Рома" выдала еще один короткий сильный отрезок. Дибалу блокировали, Ибаньес в борьбе с вратарем не попал головой. Отличная контратака с пяткой Белотти завершилась мягким точным ударом Пеллегрини низом с 18-ти метров. Но тут же длинный заброс, катившийся в руки Патрисиу, отскочил от его ноги, и Коопмейнерс воспользовался этим. Дичайшая ошибка вратаря. Своеобразный "подарок" тренеру к его сотому матчу во главе "Ромы".

Известно, что обе команды не умеют доминировать. "Рома" победила по владению мячом со счетом 61:39, по ударам по воротам - 14:7. Зато по ударам в створ проиграла - 1:4. И проиграла матч, первый в лиге после трех побед подряд. Из-за чего подпустила к себе "Милан", "Интер", да и ту же "Аталанту". В последних двух матчах - 1:1 во Флоренции и в этом - бергамцы реабилитировались за неудачный период и вернули веру прежде всего в самих себя.