Уплотнение вплоть до сумасшествия. Итоги 31-го тура Серии А

Эллас Верона - Болонья 2:1

Салернитана - Сассуоло 3:0

Сампдория - Специя 1:1

Удинезе - Кремонезе 3:0

Монца - Фиорентина 3:2

Милан - Лечче 2:0

Эмполи - Интер 0:3

Лацио - Торино 0:1

Ювентус - Наполи 0:1

Аталанта - Рома 3:1

Группа команд на 2-7 местах в Серии А уже начала расползаться. Но возвращение 15-ти очков "Ювентусу" и 31-й тур вновь собрали ее вместе. Ведь второе, третье и четвертое места проиграли, а пятое, шестое и седьмое победили. "Аталанта" воспользовалась последним шансом вернуться в борьбу за Топ-4. В борьбе против вылета также собираются. Хотя не все. "Кремонезе" и "Сампдория" тонут все глубже. Ну а "Наполи" уже улетел к Скудетто.

"Ювентус" - "Наполи"

"Завтрак чемпионов", - с таким заголовком вышла Corriere Dello Sport сегодня. Говоря о встрече "Наполи" после возвращения из Турина десятью тысячами болельщиков, о празднованиях игроков. Уже в следующем туре празднества могут стать официальными, поскольку первое Скудетто за 33 года на расстоянии одного шага. Автор победного гола на "Алльянц" Джакомо Распадори заявил, что дрожит от избытка адреналина и чувств.

Распадори также отметил, насколько его команда хотела выиграть этот матч. "Наполи" был очень зол после вылета из Лиги Чемпионов. На все на свете. И очень мотивирован. Лучано Спаллетти даже отменил предматчевую пресс-конференцию. Настолько матч был важен. А "Ювентус" праздновал выход в полуфинал Лиги Европы и возвращение 15-ти очков в лиге. Нет, он не играл безразлично. Наоборот. Но где-то чуть-чуть мотивация "Наполи" сыграла.

Мотивация и характер. Такие матчи на таких минутах в предыдущем десятилетии постоянно выигрывала команда Аллегри. И становилась чемпионом. Но теперь "Наполи" сполна доказывает, что он настоящий чемпион. В том числе такими победами.

Было заметно, что обе команды не в лучшей форме. Что одержали лишь по одной победе в пяти предыдущих турах и забивают мало. Что в последнее время в целом слабо играют в Топ-матчах. До 80-ой минуты моментов почти не было, и неточность превалировала. "Наполи" в первом тайме не попадал в створ, "Ювентус" не пробивал по воротам с 17-ой по 80-ую минуту. Зато темп и атмосфера до последних секунд были сумасшедшими.

Жаль, что и на этот раз не обошлось без судейских скандалов. Удар, нанесенный Гатти Кварацхелии в голову без мяча, должен был привести к красной карточке игроку "Ювентуса". А один из двух отмененных голов "Юве" (со вторым все ясно) не факт, что должен был быть отменен. Фол Милика на Лоботке в начале голевой атаки Ди Марии не был стопроцентным, явной ошибки здесь не было и звать арбитра к монитору по правилам было не нужно.

Массимилиано Аллегри призвал принять решения арбитра. Признал, что команда вдруг остановилась в дополнительное время и пропустила дурацкий гол. Говорил о неопытности некоторых игроков. А Спаллетти хвалил характер игроков, их реакцию после Лиги Чемпионов. Заявил, что сделали в матче максимум. Говорил об еще одном кирпиче в стену Скудетто. Эту стену уже никому не разрушить.

Лишь вторая победа "Наполи" в гостях над "Ювентусом" в лиге в последних 12-ти матчах. Зато пятая в семи последних на всех полях. Первый сезон за 13 лет и второй за 36, в котором он побеждает туринцев в обоих матчах лиги. Также следует отметить восьмую гостевую победу неаполитанцев подряд в лиге над всеми соперниками. С лишь одним пропущенным. А "Ювентус" терпит три поражения в лиге подряд впервые с 2011-го года.

"Аталанта" - "Рома"

В Бергамо также играли Топ-матч. Также команда, счастливая после успехов в Еврокубках, проиграла несчастной и более мотивированной. На этот раз не из-за Еврокубков, а из-за проблем в лиге. "Аталанта" побеждала лишь дважды в предыдущих восьми турах, уже не очень верила, что способна бороться за места в Топ-4, говорила о борьбе с "Удинезе" и "Болоньей" за седьмое место. Но вчера вернулась.

Как и в Турине, в Бергамо не играли в качественный футбол. Более того, даже не бегали. В первые 28 минут ударов по воротам не было вообще. Далее также доминировали унылые отрезки. Но в итоге мы увидели четыре мяча. Красивый прорыв Сапаты и удар слета Пашалича, гол, сделанный двумя центральными защитниками, красивая комбинация с ассистом пяткой. И дикую ошибку вратаря. Руя Патрисиу.

Проиграла "Рома" из-за этой ошибки, из-за отсутствия Дибалы, Матича и особенно столпа обороны Смоллинга в стартовом составе. Из-за 120-ти сверхэмоциональных минут в Лиге Европы. Из-за неумения играть в гостях, где проиграла шесть и выиграла один из девяти последних матчей. И из-за навязанного ей доминирования. 61:39 по владению мячом 14:7 по ударам по воротам - такое они не любят. Да и в створ в итоге попали лишь однажды.

Жозе Моуриньо, проведший сотый матч во главе "Ромы", не считает, что она играла слишком медленно. Посчитал игру, учитывая обстоятельства, очень хорошей ("я супердоволен"), говорил о полном доминировании и об эпизодах, решивших все. Об игре вдевятером в концовке из-за травм Дибалы и Льоренте. Насчет эпизодов он прав, но в целом его команда сделала очень мало. Не так много сделала и "Аталанта", но была гораздо более эффективной.

"Милан" и "Интер"

Миланские команды потеряли места в Топ-4 и уже не имели право терять очки. Ни успех и усталость в Лиге Чемпионов, ни потери очков против "Лечче" и "Эмполи" в первом круге и сильное резюме этих команд против всех грандов не могли служить оправданием. После одной победы в шести турах, после одного очка в пяти нужно было выполнять обязательную программу против практически аутсайдеров, пребывающих в ужасной форме как минимум с февраля.

Обе эту программу выполнили. Без важных игроков в стартовом составе - Дармиана, Мхитаряна, Онаны, Бареллы, Димарко, Лаутаро, Калабрии, Кьера, Беннасера, Жиру. Выбора нет - нужно ротировать состав. Без особой игры. "Милан" в итоге уступил по ударам по воротам и по XG. "Интер" отыграл кошмарный первый тайм и в целом по XG в матче превзошел соперника лишь на 0.15. Обе могли пропустить.

Победу принесли звезды. Рафаэль Леау трижды побил "Наполи" и на волне успеха решил проснуться и против малых команд, против которых обычно спит. Даже забил головой. Рассказав после матча, что много работает над такими ударами на тренировках. Второй же гол забил фирменным проходом. А Ромелу Лукаку забил свои первые голы в лиге с игры с августа. И сразу два. Плюс ассист. Во втором тайме он выглядел монстром как в чемпионском сезоне.

Стефано Пиоли был доволен терпением, считал, что его команда не рисковала. Признал недостаток остроты в атаке. А Симоне Индзаги после этой первой гостевой победы в сезоне в лиге с разницей более одного мяча был очень доволен помощью дублеров. Также говорил о доминировании, но и о медленном темпе передач.

"Лацио"

Можно заявить, что для "Лацио" победа как раз не была обязательной программой. После 22-ух очков в восьми турах при одном пропущенном он набрал гандикап над пятым местом и успокоился. Вот это и опасно против "Торино". У "быков" немало недостатков, но есть одно достоинство - бешеная борьба. Потому для победы над ними нужно прежде всего выкладываться на полную. "Орлы", похоже, не выложились. И не выиграли у них пятый матч подряд.

Мотивация команды Урбано Кайро против гораздо более успешной команды своего врага Клаудио Лотито всегда велика. Здесь она сыграла решающую роль.

В трех из четырех предыдущих матчей "Торо" пропускал до десятой минуты. На этот раз также мог пропустить. Но Дзакканьи немного не повезло. А далее "быки" забодали "орлов" в своей фирменной жесткой полной стыков, споров и травм игре. С пятью ударами по воротам в первом тайме. Еще и неожиданно подвел вратарь римлян Проведель, пропустив не самый опасный удар издали. В более энергичном втором тайме фаворит также мало создал.

Маурицио Сарри жаловался на судейство. Требовал пенальти, указывал, что голевая атака соперника началась с вбрасывания аута из пределов поля. Жаловался и на погоду. Фелипе Андерсон говорил ближе к делу. Извинился перед болельщиками, заявил, что команде не хватало скорости движения и передач и что теперь каждая игра как финал.

Другие

"Эмполи" и "Лечче" старались против миланских грандов, по показателям XG должны были сыграть вничью. Но проиграли с разницей более одного мяча без забитых и теперь полностью в борьбе против вылета. Из-за своих неудач и из-за успехов "Вероны". В таблице 2023-го года она вообще 12-ая. В последних трех матчах победила "Сассуоло" на 95-ой минуте, уверенно удержала 0:0 в Неаполе и довольно уверенно победила "Болонью".

В матче против "россоблу" "джаллоблу" владели мячом лишь 27 процентов времени. Но оборонялись чётко, забили пенальти в раздевалку, а во втором тайме Верди оформил дубль ударом несвойственным ему способом - головой.

"Салернитана" отреагировала на такой результат, прервала серию из шести ничьих подряд и разнесла "Сассуоло". Причём также с помощью касаний головой. Оба первых ассистента и первый автор гола так сделали. А вот "Специя" не отреагировала. В жарком прерываемом из-за файеров на поле лигурийском дерби она статистически доминировала, но пришлось отыгрываться (оба гола головой) и спасаться сейвом вратаря в концовке.

Команда Виктора Коваленко с одной победой в последних 13-ти матчах. Сам он после матча вне заявки и матча в запасе появился на поле. На третьей добавленной минуте. Финальный свисток прозвучал на 12-ой.

"Дория" упустила этот шанс. Как и прошлый, как и позапрошлый. Потому и последняя. "Кремонезе" двумя предыдущими воспользовался и заявил о намерении в ближайшее время вернуться в борьбу против вылета. Но в Удине пропустил трижды уже к 36-ой минуте и далее должен был пропускать ещё два-три мяча. Неужели думал о полуфинале Кубка в четверг?

Единственный матч тура без турнирной интриги состоялся в Монце. Хотя "Фиорентина" могла вернуть эту интригу и побороться за Еврокубковую зону. Но её великолепный темп февраля-марта исчез. В последних трех матчах лиги "фиалки" набрали два очка. В воскресенье ещё и проиграв матч, в котором вели со счетом 2:0. Также мысли о Кубке? Ещё и усталость после Лиги Конференций?

Лучший игрок тура - Ромелу Лукаку ("Интер"). Начал сезон?

Прорыв тура - "Верона". Уже почти на 17-ом месте

Разочарование тура - "Лацио". Почивал на лаврах

Лучший вратарь тура - Ваня Милинкович-Савич ("Торино"). Все же дважды пришлось спасать от коварных ударов

Лучший тренер тура - Лучано Спаллетти ("Наполи"). Ассист и гол вышедших на замену и песчинка от Скудетто

1 Наполі 31 25 3 3 78 2 Лаціо 31 18 7 6 61 3 Ювентус 31 18 5 8 59 4 Мілан 31 16 8 7 56 5 Рома 31 17 5 9 56 6 Інтер 31 17 3 11 54 7 Аталанта 31 15 7 9 52 8 Болонья 31 12 8 11 44 9 Торіно 31 11 9 11 42 10 Удінезе 31 10 12 9 42 11 Фіорентина 31 11 9 11 42 12 Монца 31 11 8 12 41 13 Сассуоло 31 11 7 13 40 14 Салернітана 31 7 12 12 33 15 Емполі 31 7 11 13 32 16 Лечче 31 6 10 15 28 17 Спеція 31 5 12 14 27 18 Еллас Верона 31 6 8 17 26 19 Кремонезе 31 3 10 18 19 20 Сампдорія 31 3 8 20 17

Фото - ANSA