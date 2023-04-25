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Ювентусу грозит исключение из еврокубков на один сезон - СМИ
УЕФА проводит свое расследование по делу о финансовых махинациях
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ювентус" могут исключить из еврокубков минимум на один сезон, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Накануне туринскому клубу вернули 15 очков, которые были сняты в январе за дело о фиктивном приросте капитала. Итальянская федерация футбола (FIGC) должна провести повторное рассмотрение дела.
По информации издания, УЕФА параллельно проводит свое собственное расследование этого дела. Если решение по делу итальянский суд не вынесет до июня, то Комитет честной игры УЕФА сам определит наказание для "бьянконери". Туринцам грозит отстранение от еврокубков как минимум в год из-за несоблюдения параметров финансового фэйр-плей.
В нынешней кампании "Ювентус" вышел в полуфинал Лиги Европы, где сыграет против "Севильи". Как утверждает источник, клуб может пропустить следующий сезон в Европе даже в случае победы в турнире.
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