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Спортивный директор ПСЖ договорился о контракте с Осимхеном. Париж не приоритет нападающего
Он хочет в АПЛ или "Баварию"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш почти достиг договоренности с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном. Клуб из столицы Франции не является приоритетом для нигерийского нападающего.
Сообщается, что Осимхен хочет в АПЛ. Там за нападающим следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Также игрок хочет в "Баварию", которая также ведет переговоры с игроком.
Только если переходы в АПЛ или Бундеслигу сорвуться, Осимхен рассмотрит вариант с "ПСЖ".
Виктор Осимхен – лучший бомбардир Серии А. Он забил 21 гол в 25 поединках. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 100 миллионов евро.
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