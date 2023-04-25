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Спортивный директор ПСЖ договорился о контракте с Осимхеном. Париж не приоритет нападающего

Италия
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Он хочет в АПЛ или "Баварию"

Спортивный директор ПСЖ договорился о контракте с Осимхеном. Париж не приоритет нападающего

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Спортивный директор "ПСЖ" Луиш Кампуш почти достиг договоренности с нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном. Клуб из столицы Франции не является приоритетом для нигерийского нападающего.

Сообщается, что Осимхен хочет в АПЛ. Там за нападающим следят "Манчестер Юнайтед" и "Челси". Также игрок хочет в "Баварию", которая также ведет переговоры с игроком.

Только если переходы в АПЛ или Бундеслигу сорвуться, Осимхен рассмотрит вариант с "ПСЖ".

Виктор Осимхен – лучший бомбардир Серии А. Он забил 21 гол в 25 поединках. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нигерийца в 100 миллионов евро.

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В статье: Наполи (Неаполь) Пари Сен-Жермен (Париж) Виктор Осимхен
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Источник:
footmercato.net

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