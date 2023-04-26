Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Участники поздних стадий еврокубков будут определять, кто выйдет в финал второго по престижности итальянского турнира. В начале апреля в Турине "Интер" и "Юве" не смогли определить победителя – 1:1. Тем не менее, на этот раз мы точно узнаем триумфатора в паре: это может быть как в основное время, так и в серии пенальти. Стоит отметить, что "Интер" не может победить "Ювентус" в четырех матчах подряд, а на родном поле – с января 2021 года.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

26 апреля. Начало в 22:00

"Интер" – "Ювентус"

Первый матч – 1:1

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол