Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Италии
Полуфиналист Лиги чемпионов против полуфиналиста Лиги Европы
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Участники поздних стадий еврокубков будут определять, кто выйдет в финал второго по престижности итальянского турнира. В начале апреля в Турине "Интер" и "Юве" не смогли определить победителя – 1:1. Тем не менее, на этот раз мы точно узнаем триумфатора в паре: это может быть как в основное время, так и в серии пенальти. Стоит отметить, что "Интер" не может победить "Ювентус" в четырех матчах подряд, а на родном поле – с января 2021 года.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
26 апреля. Начало в 22:00
"Интер" – "Ювентус"
Первый матч – 1:1
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
Популярное сейчас
- "Клоун. А Россия – террористическое государство". Министр иностранных дел Чехии ответил Лаврову
- Судьи в УПЛ снова чудят, виноват ли Нещерет, кто выйдет из Первой лиги. Влог Роберто Моралеса
- Украинское дерби в Испании – за Цыганковым, гол Пластуна, заокеанские планы ЛЧ. Главные новости за 25 апреля
- Ювентус - Наполи: История как Заваров сыграл не хуже Марадоны, но был еще Карека
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Сногсшибательная девушка скандальной английской звезды засветила грудь на камеру. ФОТО