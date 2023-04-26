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Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Италия
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Полуфиналист Лиги чемпионов против полуфиналиста Лиги Европы

Интер - Ювентус: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция полуфинала Кубка Италии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Участники поздних стадий еврокубков будут определять, кто выйдет в финал второго по престижности итальянского турнира. В начале апреля в Турине "Интер" и "Юве" не смогли определить победителя – 1:1. Тем не менее, на этот раз мы точно узнаем триумфатора в паре: это может быть как в основное время, так и в серии пенальти. Стоит отметить, что "Интер" не может победить "Ювентус" в четырех матчах подряд, а на родном поле – с января 2021 года.

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Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч
26 апреля. Начало в 22:00
"Интер" – "Ювентус"
Первый матч – 1:1
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ювентус (Турин) Интер (Милан) смотреть футбол онлайн
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