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Леау отказал Реалу и Челси ради того, чтобы остаться в Милане
Португальца всё устраивает в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine
Рафаэль Леау давно принял решение, что хочет остаться в "Милане". Ради "россонери" португалец отказал "Челси" и "Реалу", которые проявили наибольший интерес к полузащитнику.
Сообщается, что стороны продолжают вести переговоры о новой сделке. Важнейший фактор для игрока – участие "Милана" в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Текущий контракт рассчитан до лета 2024.
Единственное препятствие – формат выплаты штрафа за расторжение контракта со "Спортингом" в 2018-м году. Португалец должен клубу 20 миллионов евро.
Отмечается, что следующий раунд переговоров стороны проведут после полуфинальных матчей с "Интером" в Лиге чемпионов в мае.
В этом сезоне Леау провел за "Милан" 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.
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