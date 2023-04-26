Леау отказал Реалу и Челси ради того, чтобы остаться в Милане

Рафаэль Леау давно принял решение, что хочет остаться в "Милане". Ради "россонери" португалец отказал "Челси" и "Реалу", которые проявили наибольший интерес к полузащитнику.

Сообщается, что стороны продолжают вести переговоры о новой сделке. Важнейший фактор для игрока – участие "Милана" в следующем сезоне в Лиге чемпионов. Текущий контракт рассчитан до лета 2024.

Единственное препятствие – формат выплаты штрафа за расторжение контракта со "Спортингом" в 2018-м году. Португалец должен клубу 20 миллионов евро.

Отмечается, что следующий раунд переговоров стороны проведут после полуфинальных матчей с "Интером" в Лиге чемпионов в мае.

В этом сезоне Леау провел за "Милан" 41 матч, забил 13 голов и отдал 12 результативных передач.