Кубок Италии. Интер - Ювентус 1:0. Банальная победа кубкового короля

Кубок Италии. Полуфинал. Ответный матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Ювентус" 1:0 (первый матч - 1:1)

Гол: Димарко 15

"Интер": Онана, Дармиан, Ачерби, А. Бастони, Думфриз, Чалханоглу (Гальярдини 82), Барелла (Брозович 67), Мхитарян, Димарко (Гозенс 78), Джеко (Лукаку 67), Лаутаро Мартинес (Корреа 78)

"Ювентус": Перин, Бонуччи (Данило 68), Бремер, Сандро, Де Шильо, Локателли (Паредес 62), Миретти (Погба 79), Рабио, Костич (Милик 46), Кьеза, Ди Мария

Предупреждения: Мхитарян 90+2 - Локателли 59

Главный арбитр: Даниэле Довери

Дерби Италии - всегда особенный матч. Так заявили Массимилиано Аллегри, Франческо Ачерби, Фабио Миретти, и никто с этим спорить не собирался. Вместе с тем, команды сейчас отвлечены. Их игровая форма плоховата. В лиге "нерадзурри" лишь шестые, а "бьянконери" проиграли три последних матча, обе думают о своем полуфинале Еврокубков. Критически важная задача на сезон - пробиться тем или иным путем в Лигу Чемпионов. Кубок здесь не поможет.

Первый матч в начале апреля также не поражал скоростью, яркостью, уровнем футбола. Зато хотя бы завершился бурно. Двумя голами, в том числе на последних секундах, дракой Самира Хандановича и Хуана Куадрадо, скандалом вокруг Ромелу Лукаку с расистскими выкриками болельщиков, ответным жестом бельгийца и его удалением (Ромелу помиловали, и он сегодня играл). Впрочем, сегодня не было ни футбола, ни даже эмоций.

Немного играл в футбол "Интер". Лаутаро и Джеко чуть не достали прострел Бареллы, Николо вскоре отдал классный пас вразрез внешней стороной стопы, и защитник Димарко забил. Далее Лаутаро пробивал дважды немного неточно, а в концовке первого тайма из левой части штрафной пробил точно, но слабовато. А у "Ювентуса", игравшего с "фальшивой девяткой" Кьезой, получился лишь удар Костича издали. Онана отбил. Еще Де Шильо головой не попал.

Во втором тайме вроде бы "Юве" взялся за дело. После почти равного первого в плане владения мячом второй он выиграл в этом компоненте со счетом 66:34. Но его проблемы в позиционной атаке отлично известны. "Интер" четко, спокойно, без проблем оборонялся. И кое-что создавал. Лаутаро вновь не достал прострел, Мхитарян добивал после рикошета, и Перин вытащил. Штрафной хозяев Милик головой чуть не срезал в собственные ворота.

В 21-ом веке в турнирах на вылет команды противостояли друг другу восемь раз. Уже в шестой "Интер" сильнее. Никто не удивился и новой победе Симоне Индзаги. У него с 2019-го года пять таких трофеев, у Аллегри - ноль. В целом в карьере по таким лидирует еще последний (7:6), но первый в "Интере" не проиграл ни одного кубкового матча. В сезоне 2021/22 выиграл Кубок и Суперкубок как раз у Массимилиано. Ясно, кто сейчас король таких турниров.