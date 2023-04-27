Стала известна сумма отступных главной звезды Ромы

Фабрицио Романо опубликовал информацию о суммах отступных для трансфера Пауло Дибалы. Клубы из-за пределов Италии могут купить аргентинца всего за 12 миллионов евро.

При этом, для итальянских команд порог выше – 20 миллионов евро. Если команда из Серии А активирует пункт, то у "Ромы" есть возмоность от менить сделку повышением зарплаты игроку с 3,8 миллионов евро в год до 6 миллионов.

Отмечается, что для команд из-за рубежа решающим будет слово самого Дибалы.

В этом сезоне Пауло провел за "Рому" 34 матча, забимл 16 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Tranfsermarkt оценивает 29-летнего игрока в 30 миллионов евро.