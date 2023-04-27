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Стала известна сумма отступных главной звезды Ромы
Инсайдом поделился Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Фабрицио Романо опубликовал информацию о суммах отступных для трансфера Пауло Дибалы. Клубы из-за пределов Италии могут купить аргентинца всего за 12 миллионов евро.
При этом, для итальянских команд порог выше – 20 миллионов евро. Если команда из Серии А активирует пункт, то у "Ромы" есть возмоность от менить сделку повышением зарплаты игроку с 3,8 миллионов евро в год до 6 миллионов.
Отмечается, что для команд из-за рубежа решающим будет слово самого Дибалы.
В этом сезоне Пауло провел за "Рому" 34 матча, забимл 16 голов и отдал 8 результативных передач. Портал Tranfsermarkt оценивает 29-летнего игрока в 30 миллионов евро.
Paulo Dybala release clauses ????????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 27, 2023
◉ €20m for Italian clubs. ????????
In case Italian club triggers the clause, AS Roma have option to ‘cancel’ it by activating salary rise from €3.8m to €6m.
◉ €12m for clubs from abroad. ????
In this case, Paulo Dybala would have the final say. pic.twitter.com/pKrU61SGGJ
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