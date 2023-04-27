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Матч Наполи – Салернитана перенесен на воскресенье. Хозяева могут выиграть в этот день первое за 33 года чемпионство
Из соображений безопасности
Фото: https://twitter.com/sscnapoli
Комитет безопасности спортивных мероприятий в Италии принял решение о переносе матча "Наполи" – "Салернитана" на воскресенье. Встреча должна была состоятся в субботу, но по соображениям безопасности пройдет в воскресенье.
В воскресенье также состоится матч "Интер" – "Лацио" исход которого решит, выиграет ли "Наполи" чемпионство уже в это воскресенье. Для первого за 33 года скудетто необходимо обыграть "Салернитану", а "римляне" должны потерять очки с "нерадзурри".
О переносе попросил мэр Неаполя. Магистарт города решает в какое время должен будет сосоятся матч. В любом случае планируется, чтобы "неаполитанцы" уже знали результат встречи "Интер" – "Лацио".
"Наполи" оторвался от "Лацио" на 17 очков, а до конца чемпионата осталось 7 туров.
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