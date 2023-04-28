  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Серия А. Лечче уяснил, что начинается решающая часть сезона
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Серия А. Лечче уяснил, что начинается решающая часть сезона

Италия
Обновлено
(1 голосов)

Крайне важная победа над "Удинезе"

Серия А. Лечче уяснил, что начинается решающая часть сезона

ANSA

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською

Серия А. 32-ой тур

Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Удинезе" 1:0

Гол: Стрефецца 62 (пен.)

Четвертого января "Лечче" начал 2023-й год домашней победой над "Лацио". Затем еще и "Милан" еле унес ноги с "Виа Дель Маре", "Рома" также сыграла лишь вничью. А "Аталанта" даже в Бергамо уступила ему. На этом новичок Серии А, видимо, подумал, что уже не вылетит. И набрал лишь одно очко в последующих восьми турах на всех полях. Опустившись на расстояние двух очков от зоны вылета и вызвав протесты своих болельщиков.

Так что сегодня нужно было лишь побеждать. Безразличный "Удинезе", чередующий победы с ничьими и поражениями, в предыдущем туре разгромивший дома "Кремонезе", то есть спокойный и ленивый. И задание "Лечче" выполнил. По владению мячом уступил со счетом 38:62, но по ударам победил со счетом 15:10. Старался, боролся. Нашел пенальти и реализовал его. А в концовке радовался каждому выбитому мячу как голу.

Хозяева начали мощно. Опасный прострел Стрефеццы чуть не достали. Он же простреливал вновь, и Бийолу пришлось выбивать при опасности автогола. Однако после получаса уже гости перехватили инициативу. Ловрич пробил через себя - Фальконе спас. Уолас пробил издали - чуть-чуть неточно. Впрочем, второй тайм начался ударом головой хозяина поля Ди Франческо (слишком по центру) и грязным подкатом Удоджи на Жендрее.

После пенальти Стрефеццы контроль вернулся к "Удинезе". Эхизибе замыкал в упор, и Фальконе на инстинкте вытащил ногой. Еще несколько ударов заблокировали, в концовке гости подали несколько угловых. Но хозяева выстояли. И добыли первую домашнюю победу в лиге после той над "Лацио".

"Лечче" прямо сейчас в пяти очках над зоной вылета. А "Удинезе" стал лидером лиг Топ-5 в нежелательной номинации - гостевые матчи лиги в 2023-ем году без забитых. Таких уже шесть. Он остается в десяти очках позади седьмого места - последнего, которое может вывести в Еврокубки.

По теме
yellow-arrow
Коваленко выйдет в старте Специи на Монцу
yellow-arrow
Челси хочет голкипера Интера и планирует включить в сделку Кепу. Нерадзурри не хотят испанца
yellow-arrow
Статус Лунина в Реале, 100%-но встроенный в Сити Холанд, гениальный Барелла. Обзор матчей мидвика
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серия А Лечче Удинезе (Удине)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде