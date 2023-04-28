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Серия А. Лечче уяснил, что начинается решающая часть сезона
Крайне важная победа над "Удинезе"
ANSA
Серия А. 32-ой тур
Лечче. "Виа Дель Маре"
"Лечче" - "Удинезе" 1:0
Гол: Стрефецца 62 (пен.)
Четвертого января "Лечче" начал 2023-й год домашней победой над "Лацио". Затем еще и "Милан" еле унес ноги с "Виа Дель Маре", "Рома" также сыграла лишь вничью. А "Аталанта" даже в Бергамо уступила ему. На этом новичок Серии А, видимо, подумал, что уже не вылетит. И набрал лишь одно очко в последующих восьми турах на всех полях. Опустившись на расстояние двух очков от зоны вылета и вызвав протесты своих болельщиков.
Так что сегодня нужно было лишь побеждать. Безразличный "Удинезе", чередующий победы с ничьими и поражениями, в предыдущем туре разгромивший дома "Кремонезе", то есть спокойный и ленивый. И задание "Лечче" выполнил. По владению мячом уступил со счетом 38:62, но по ударам победил со счетом 15:10. Старался, боролся. Нашел пенальти и реализовал его. А в концовке радовался каждому выбитому мячу как голу.
Хозяева начали мощно. Опасный прострел Стрефеццы чуть не достали. Он же простреливал вновь, и Бийолу пришлось выбивать при опасности автогола. Однако после получаса уже гости перехватили инициативу. Ловрич пробил через себя - Фальконе спас. Уолас пробил издали - чуть-чуть неточно. Впрочем, второй тайм начался ударом головой хозяина поля Ди Франческо (слишком по центру) и грязным подкатом Удоджи на Жендрее.
После пенальти Стрефеццы контроль вернулся к "Удинезе". Эхизибе замыкал в упор, и Фальконе на инстинкте вытащил ногой. Еще несколько ударов заблокировали, в концовке гости подали несколько угловых. Но хозяева выстояли. И добыли первую домашнюю победу в лиге после той над "Лацио".
"Лечче" прямо сейчас в пяти очках над зоной вылета. А "Удинезе" стал лидером лиг Топ-5 в нежелательной номинации - гостевые матчи лиги в 2023-ем году без забитых. Таких уже шесть. Он остается в десяти очках позади седьмого места - последнего, которое может вывести в Еврокубки.
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