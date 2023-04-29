  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ибрагимович хочет провести еще сезон на профессиональном уровне. Рассматривается вариант с командой Берлускони
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ибрагимович хочет провести еще сезон на профессиональном уровне. Рассматривается вариант с командой Берлускони

Италия
(1 голосов)

"Милан" еще не решил, нужен ли швед команде

Ибрагимович хочет провести еще сезон на профессиональном уровне. Рассматривается вариант с командой Берлускони

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович до сих пор не принял решение вешать бутсы на гвоздь. Он планирует провести, по крайней мере, еще один сезон. Об этом сообщает Николо Скира.

Однако пока неизвестно, в какой именно команде сыграет швед. Его контракт с "Миланом" истекает летом этого года. "Росонери" пока не определились, будут ли продлевать с Ибрагимовичем соглашение.

Также у Златана есть еще вариант с Монцой. Скира отмечает, что клуб Берлускони-Галлиани попытается подписать его, если переговоры шведа с “Миланом” провалятся.

Читайте такжеСМИ: Милан не будет предлагать новый контракт Ибрагимовичу в конце сезона

Ибрагимович выступает на профессиональном уровне с 1999 года. В этом сезоне на счету шведа один гол в четырех матчах (144 минуты). Большинство времени он провел в лазарете, в частности, только недавно 41-летний футболист залечил травму.

По теме
yellow-arrow
Защитник Наполи уедет в Южную Корею, чтобы отслужить в армии
yellow-arrow
Рома – Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол
yellow-arrow
Рома - Милан: Анонс и прогноз матча Серии А на 29.04.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Златан Ибрагимович Милан Монца
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Nico Schira

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде