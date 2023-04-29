Ибрагимович хочет провести еще сезон на профессиональном уровне. Рассматривается вариант с командой Берлускони

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович до сих пор не принял решение вешать бутсы на гвоздь. Он планирует провести, по крайней мере, еще один сезон. Об этом сообщает Николо Скира.

Однако пока неизвестно, в какой именно команде сыграет швед. Его контракт с "Миланом" истекает летом этого года. "Росонери" пока не определились, будут ли продлевать с Ибрагимовичем соглашение.

Также у Златана есть еще вариант с Монцой. Скира отмечает, что клуб Берлускони-Галлиани попытается подписать его, если переговоры шведа с “Миланом” провалятся.

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Ибрагимович выступает на профессиональном уровне с 1999 года. В этом сезоне на счету шведа один гол в четырех матчах (144 минуты). Большинство времени он провел в лазарете, в частности, только недавно 41-летний футболист залечил травму.