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Рома – Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Италия
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Рома – Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Михайло Корнійчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 29 апреля, в Риме пройдет один из интереснейших матчей 32-го тура Серии А 2022/23. В столице Италии "Рома" будет принимать "Милан". Для обеих команд этот поединок крайне важен, поскольку они делят четвертую строчку и отчаянно борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Перед этим противостоянием, которое должно получиться интересным, мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.

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В статье: Рома (Рим) Милан квиз от UA-Футбол
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