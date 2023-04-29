Рома – Милан: вспомните футболистов, игравших в этих командах? Квиз от UA-Футбол

Сегодня, 29 апреля, в Риме пройдет один из интереснейших матчей 32-го тура Серии А 2022/23. В столице Италии "Рома" будет принимать "Милан". Для обеих команд этот поединок крайне важен, поскольку они делят четвертую строчку и отчаянно борются за попадание в Лигу чемпионов на следующий сезон.

Перед этим противостоянием, которое должно получиться интересным, мы вам предлагаем освежить в памяти выступавших за эти команды футболистов. В викторине будут встречаться игроки, которые в своей карьере играли за один из этих клубов, за обе команды или вообще не имеют опыта выступлений ни за одну из этих команд.