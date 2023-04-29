Защитник Наполи уедет в Южную Корею, чтобы отслужить в армии

Защитник итальянского "Наполи" Ким Мин Чжэ летом пройдёт обязательную военную службу в родной Южной Корее.

Футболист должен пройти обязательную трёхнедельную службу в период с июня по июль этого года. Ким Мин Чжэ, как и другие игроки сборной Южной Кореи, были освобождены от полного прохождения военной службы после победы на чемпионате Азии в 2018 году.

Как известно, в 2020 году такую же альтернативную службу в Южной Корее прошёл нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.

26-летний Ким Мин Чжэ сыграл за "Наполи" 40 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.