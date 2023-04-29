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Защитник Наполи уедет в Южную Корею, чтобы отслужить в армии
Футболист не может игнорировать военную обязаность
Фото: twitter.com/sscnapoli
Защитник итальянского "Наполи" Ким Мин Чжэ летом пройдёт обязательную военную службу в родной Южной Корее.
Футболист должен пройти обязательную трёхнедельную службу в период с июня по июль этого года. Ким Мин Чжэ, как и другие игроки сборной Южной Кореи, были освобождены от полного прохождения военной службы после победы на чемпионате Азии в 2018 году.
Как известно, в 2020 году такую же альтернативную службу в Южной Корее прошёл нападающий лондонского "Тоттенхэма" Сон Хын Мин.
26-летний Ким Мин Чжэ сыграл за "Наполи" 40 матчей в текущем сезоне, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.
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